رئيس بعثة الحج: زيادة عدد أتوبيسات نقل الحجاج لمحيط الحرم

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قال مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والرئيس التنفيذي لبعثة الحج، إنه تفقد كل البعثات، من وزارات الداخلية، والتضامن، والسياحة، فضلا عن حجاج القرعة، ويوجه لهم عناية خاصة حرصا على راحتهم وتوفير كل الخدمات لهم.

وأضاف مدبولي، في تصريحات لفضائية «أون لايف»، اليوم الإثنين، أنه لا يوجد شكاوى عامة، باستثناء شكاوى فردية بسيطة، موضحا أن هناك شكويين على الأكثر بسبب بعد المسافة بين الفندق والحرم المكي، خاصة على كبار السن.

شاهد أيضا

وأوضح أنه تقرر زيادة عدد الأتوبيسات المخصصة لنقل الحجاج إلى محيط الحرم، لتقديم خدمة بصورة أفضل ولتوفير سبل الراحة للحجيج.