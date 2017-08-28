أخبار عاجلة

5 تحذيرات من رئيس السكك الحديدية إلى قيادات الهيئة بالمحافظات -
هاني لبيب يطالب بمصادرة أموال الإرهابيين لصالح عائلات الشهداء -
السودان والاتحاد الأوروبي يبحثان قضايا الإتجار بالبشر وجمع السلاح -
واشنطن تفرض عقوبات مالية على كوريا الشمالية -
أبو الغيط يدين موافقة اسرائيل على بناء مستوطنات في القدس الشرقية -
تركيا تعتقل 121 موظفًا سابقًا في وزارة الخارجية -
دي ميستورا يعلن عن إجراء جولة جديدة من "جنيف" نهاية الشهر المقبل -
وزير التنمية المحلية: الدولة تضع الشباب في قمة أولوياتها -
بالفيديو.. وزير الأوقاف: زيادة مكافأة الخطيب لـ75جنيها.. ومحفظ القرآن 300 -
المجر تقبض على سفاح باكستاني اتهم بقتل 70 شخصًا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

رئيس بعثة الحج: زيادة عدد أتوبيسات نقل الحجاج لمحيط الحرم

Google+ Print
رئيس بعثة الحج: زيادة عدد أتوبيسات نقل الحجاج لمحيط الحرم رئيس بعثة الحج: زيادة عدد أتوبيسات نقل الحجاج لمحيط الحرم

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والرئيس التنفيذي لبعثة الحج، إنه تفقد كل البعثات، من وزارات الداخلية، والتضامن، والسياحة، فضلا عن حجاج القرعة، ويوجه لهم عناية خاصة حرصا على راحتهم وتوفير كل الخدمات لهم.

وأضاف مدبولي، في تصريحات لفضائية «أون لايف»، اليوم الإثنين، أنه لا يوجد شكاوى عامة، باستثناء شكاوى فردية بسيطة، موضحا أن هناك شكويين على الأكثر بسبب بعد المسافة بين الفندق والحرم المكي، خاصة على كبار السن.

شاهد أيضا

وأوضح أنه تقرر زيادة عدد الأتوبيسات المخصصة لنقل الحجاج إلى محيط الحرم، لتقديم خدمة بصورة أفضل ولتوفير سبل الراحة للحجيج.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
في مباراة مثيرة.. «الشحات» ينقذ المقاصة من الخسارة أمام طنطا فى الدوري

في مباراة مثيرة.. «الشحات» ينقذ المقاصة من الخسارة أمام طنطا فى الدوري

نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر نهاية ديسمبر المقبل

نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر نهاية ديسمبر المقبل

بكري: هنقضي على الإرهاب لو بـ«النبوت».. إحنا وراك يا سيادة الريس (فيديو)

بكري: هنقضي على الإرهاب لو بـ«النبوت».. إحنا وراك يا سيادة الريس (فيديو)

السيسي يصل القاهرة بعد زيارة لفرنسا استغرقت 4 أيام

السيسي يصل القاهرة بعد زيارة لفرنسا استغرقت 4 أيام