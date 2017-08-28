أخبار عاجلة

5 تحذيرات من رئيس السكك الحديدية إلى قيادات الهيئة بالمحافظات -
هاني لبيب يطالب بمصادرة أموال الإرهابيين لصالح عائلات الشهداء -
السودان والاتحاد الأوروبي يبحثان قضايا الإتجار بالبشر وجمع السلاح -
واشنطن تفرض عقوبات مالية على كوريا الشمالية -
أبو الغيط يدين موافقة اسرائيل على بناء مستوطنات في القدس الشرقية -
تركيا تعتقل 121 موظفًا سابقًا في وزارة الخارجية -
دي ميستورا يعلن عن إجراء جولة جديدة من "جنيف" نهاية الشهر المقبل -
وزير التنمية المحلية: الدولة تضع الشباب في قمة أولوياتها -
بالفيديو.. وزير الأوقاف: زيادة مكافأة الخطيب لـ75جنيها.. ومحفظ القرآن 300 -
المجر تقبض على سفاح باكستاني اتهم بقتل 70 شخصًا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

روسيا تضع سلاح الجو ووحدات الدفاع الجوي الجنوبية على أهبة الاستعداد

Google+ Print

مصراوي Masrawy

تضع سلاح الجو ووحدات الدفاع الجوي الجنوبية على أهبة الاستعداد

02:30 م الإثنين 28 أغسطس 2017

روسيا تضع سلاح الجو ووحدات الدفاع الجوي الجنوبية على أهبة الاستعداد

موسكو - (أ ش أ):

أكدت وزارة الدفاع الروسية وضع كافة وحدات سلاح الجو والدفاع الجوي التابعة للمنطقة العسكرية الجنوبية على أهبة الاستعداد القتالي.

ونقلت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية، تأكيد مدير المكتب الصحفي للمنطقة العسكرية الجنوبية فاديم أستافييف، أنه تم وضع كافة وحدات سلاح الجو والدفاع الجوي التابعة للمنطقة العسكرية الجنوبية على أهبة الاستعداد القتالي خلال أعمال تفتيش بدأت اليوم الاثنين.

وأوضح أستافييف إنه "بعد الحصول على أمر عسكري بدأت وحدات سلاح الجو، والوحدات العسكرية، وقوات الدفاع الجوي المتواجدة في مقاطعات روستوف، وكراسنودار، وفولغوغراد، وستافروبول، وجمهوريتي أوسيتيا الشمالية، والقرم المشاركة في التدريبات".

وتأتي تلك الاستعدادات بالتزامن مع أعمال التفتيش الدورية التي تجري بأمر من قائد سلاح الجو الروسي الجنرال فاليري غيراسيموف، والتي من المقرر خلالها تقييم مدى استعداد آليات الطيران والطيارين والخبراء المتواجدين على الأرض، كما سيتم تقييم القدرة القتالية لمختلف المستويات بعد نهاية التدريبات التكتيكية.

هذا المحتوى من

Asha

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • روسيا: مقتل 200 من مسلحي داعش في قصف بسوريا

    أخبار

  • الدفاع الروسية: فصيل سوري معارض ينضم للهدنة

    أخبار

  • فصيل "فيلق الرحمن" السوري المعارض ينضم إلى هدنة الغوطة الشرقية

    أخبار

  • الجيش السوري يطبق الحصار على مجموعة كبيرة من عناصر داعش في ريف حماة

    أخبار

إعلان

61425593d0.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
روسيا تتوعد بالرد على "تويتر" بعد حظر الإعلانات على وسائل إعلامها

روسيا تتوعد بالرد على "تويتر" بعد حظر الإعلانات على وسائل إعلامها

"تويتر" يحظر الإعلانات على الحسابات المملوكة لـ"روسيا اليوم" و"سبوتنيك"

"تويتر" يحظر الإعلانات على الحسابات المملوكة لـ"روسيا اليوم" و"سبوتنيك"

الناتو: الخلافات مع روسيا مازالت قائمة بعد اجتماع السفراء

الناتو: الخلافات مع روسيا مازالت قائمة بعد اجتماع السفراء

روسيا تسمح لاثنين من قادة التتار في القرم بالسفر إلى تركيا

روسيا تسمح لاثنين من قادة التتار في القرم بالسفر إلى تركيا