روسيا تضع سلاح الجو ووحدات الدفاع الجوي الجنوبية على أهبة الاستعداد

موسكو - (أ ش أ):

أكدت وزارة الدفاع الروسية وضع كافة وحدات سلاح الجو والدفاع الجوي التابعة للمنطقة العسكرية الجنوبية على أهبة الاستعداد القتالي.

ونقلت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية، تأكيد مدير المكتب الصحفي للمنطقة العسكرية الجنوبية فاديم أستافييف، أنه تم وضع كافة وحدات سلاح الجو والدفاع الجوي التابعة للمنطقة العسكرية الجنوبية على أهبة الاستعداد القتالي خلال أعمال تفتيش بدأت اليوم الاثنين.

وأوضح أستافييف إنه "بعد الحصول على أمر عسكري بدأت وحدات سلاح الجو، والوحدات العسكرية، وقوات الدفاع الجوي المتواجدة في مقاطعات روستوف، وكراسنودار، وفولغوغراد، وستافروبول، وجمهوريتي أوسيتيا الشمالية، والقرم المشاركة في التدريبات".

وتأتي تلك الاستعدادات بالتزامن مع أعمال التفتيش الدورية التي تجري بأمر من قائد سلاح الجو الروسي الجنرال فاليري غيراسيموف، والتي من المقرر خلالها تقييم مدى استعداد آليات الطيران والطيارين والخبراء المتواجدين على الأرض، كما سيتم تقييم القدرة القتالية لمختلف المستويات بعد نهاية التدريبات التكتيكية.