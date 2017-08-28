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"الآثار" تبدأ رحلة البحث عن 32 ألف قطعة أثرية فُقدت من مخازن المتاحف

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مصراوي Masrawy

"الآثار" تبدأ رحلة البحث عن 32 ألف قطعة أثرية فُقدت من مخازن المتاحف

02:21 م الإثنين 28 أغسطس 2017

كتبت- نسمة فرج:

بدأت وزارة الآثار، اتخاذ إجراءاتها تجاه القطع الأثرية التي سبق وأعلنت عن فقدانها إدارة المخازن المتحفية وقدرت بـ32 ألف 638 قطعة أثرية.

وقال الدكتور أيمن عشماوي، رئيس قطاع الآثار المصرية التابع للوزارة، إن القطاع خاطب الإدارة المركزية للمخازن المتحفية، لإعداد ملف كامل موضح به مواصفات وبيانات القطع الأثرية المفقودة التي بلغ عددها 32 ألف 638 قطعة أثرية.

وكانت الإدارة المركزية للمخازن المتحفية، أعدت تقريرًا بفقدان أكثر من 32 ألف قطعة أثرية، بعد حصر أجرته على مخازن بالوزارة على قائمة بجميع النواقص والمفقودات على مدار عشرات السنوات السابقة، حتى يمكن تتبعها مع جهاز الانتربول الدولي وغيرها من الجهات ذات الشأن لاستردادها.

ومن جانبه قال شعبان عبد الجواد، مدير عام إدارة الآثار المستردة بوزارة الآثار، في تصريحات لمصراوي، إنه بعد أنه بعد إعداد الملف ستقوم إدارة الآثار المستردة برفع ملف لكل قطعة لمخاطبة الإنتربول، بالإضافة لمتابعة الإدارة على الإنترنت ومراقبة كل صالات المزادات.

وأوضح مدير عام إدارة الآثار المستردة، أن عملية إعداد الملفات سيستغرق وقتا طويلا، مشيراً إلى أنه سيتم استرداد أي قطعة لها ملف حتى إذا تم بيعها بأحد المزادات، أو بيعها بأي طريقة بأثر رجعي.

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مصراوي Masrawy

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