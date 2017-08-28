أخبار عاجلة

5 تحذيرات من رئيس السكك الحديدية إلى قيادات الهيئة بالمحافظات -
هاني لبيب يطالب بمصادرة أموال الإرهابيين لصالح عائلات الشهداء -
السودان والاتحاد الأوروبي يبحثان قضايا الإتجار بالبشر وجمع السلاح -
واشنطن تفرض عقوبات مالية على كوريا الشمالية -
أبو الغيط يدين موافقة اسرائيل على بناء مستوطنات في القدس الشرقية -
تركيا تعتقل 121 موظفًا سابقًا في وزارة الخارجية -
دي ميستورا يعلن عن إجراء جولة جديدة من "جنيف" نهاية الشهر المقبل -
وزير التنمية المحلية: الدولة تضع الشباب في قمة أولوياتها -
بالفيديو.. وزير الأوقاف: زيادة مكافأة الخطيب لـ75جنيها.. ومحفظ القرآن 300 -
المجر تقبض على سفاح باكستاني اتهم بقتل 70 شخصًا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصراوي Masrawy

مرور الجيزة: الانتظار الخاطئ يتصدر مخالفات السائقين بـ 1827 حالة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

مرور الجيزة: الانتظار الخاطئ يتصدر مخالفات السائقين بـ 1827 حالة

02:09 م الإثنين 28 أغسطس 2017

مرور الجيزة: الانتظار الخاطئ يتصدر مخالفات السائقين بـ 1827 حالة

أرشيفية

كتب - محمد شعبان:

شنَّ رجال الإدارة العامة لمرور الجيزة، حملة مكبرة؛ لتفعيل قواعد قانون المرور، وتحقيق الانضباط المروري بالشوارع والميادين، والحد من الحوادث؛ حفاظا على الأرواح.

وأسفرت الحملة بقيادة اللواء طارق حجاج -خلال 24 ساعة -عن تحرير 2796 مخالفة متنوعة، و1827 انتظار خاطئ، وحجز 21 توك توك، و14 دراجة نارية.

كما تم تحرير 97 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و80 مخالفة على مطالع ومنازل الكباري "موقف عشوائي"، و43 عدم استخدام حزام الأمان.

وتم تحرير 1328 مخالفات نموذج 125، و61 مخالفة عدم حمل تراخيص قيادة وتسيير، و27 مخالفة للتحدث في الهاتف المحمول، و61 مخالفة حمولة زائدة، و79 مخالفة تصوير الكاميرات.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • ضبط 169 ألف مخالفة مرورية و17 سائقا تحت تأثير المخدرات

    أخبار

  • "غباء لص".. سقط بـ"غسالة" سرقها من شقة بعقار مجاور لإدارة مرور الجيزة

    أخبار

  • مدير مرور الجيزة لمصراوي: سيولة تامة بكافة المحاور دون أي حادث تصادم

    أخبار

  • مرور الجيزة: ضبط 8244 مخالفة مرورية متنوعة في حملة مكبرة

    أخبار

إعلان

42293102f5.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
5 تحذيرات من رئيس السكك الحديدية إلى قيادات الهيئة بالمحافظات

5 تحذيرات من رئيس السكك الحديدية إلى قيادات الهيئة بالمحافظات

هاني لبيب يطالب بمصادرة أموال الإرهابيين لصالح عائلات الشهداء

هاني لبيب يطالب بمصادرة أموال الإرهابيين لصالح عائلات الشهداء

السودان والاتحاد الأوروبي يبحثان قضايا الإتجار بالبشر وجمع السلاح

السودان والاتحاد الأوروبي يبحثان قضايا الإتجار بالبشر وجمع السلاح

واشنطن تفرض عقوبات مالية على كوريا الشمالية

واشنطن تفرض عقوبات مالية على كوريا الشمالية