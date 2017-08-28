مرور الجيزة: الانتظار الخاطئ يتصدر مخالفات السائقين بـ 1827 حالة

كتب - محمد شعبان:

شنَّ رجال الإدارة العامة لمرور الجيزة، حملة مكبرة؛ لتفعيل قواعد قانون المرور، وتحقيق الانضباط المروري بالشوارع والميادين، والحد من الحوادث؛ حفاظا على الأرواح.

وأسفرت الحملة بقيادة اللواء طارق حجاج -خلال 24 ساعة -عن تحرير 2796 مخالفة متنوعة، و1827 انتظار خاطئ، وحجز 21 توك توك، و14 دراجة نارية.

كما تم تحرير 97 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و80 مخالفة على مطالع ومنازل الكباري "موقف عشوائي"، و43 عدم استخدام حزام الأمان.

وتم تحرير 1328 مخالفات نموذج 125، و61 مخالفة عدم حمل تراخيص قيادة وتسيير، و27 مخالفة للتحدث في الهاتف المحمول، و61 مخالفة حمولة زائدة، و79 مخالفة تصوير الكاميرات.