تشكيل لجان للكشف على السائقين متعاطي المخدرات بالمنوفية

المنوفية - مروة فاضل:

قالت الدكتورة هناء سرور وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية، اليوم الاثنين، إنه جرى التنسيق بين الصحة ومدير عام مرور المنوفية، لتشكيل لجان للكشف وتحليل المخدرات للسائقين على مقرات نقاط المرور على مستوى المحافظة، وخاصة مدينة السادات.

وأكدت سرور، أن القرار للحفاظ على صحة المواطنين وحمايتهم من مخاطر الطرق والحوادث التي تتسبب من تعاطي السائقين للمواد المخدرة.