طوارئ في الشرقية استعدادًا للعيد .. وفتح المجازر مجانًا للأضاحي

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أعلن اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية، اليوم الاثنين، حالة الطوارئ القصوى بكافة المديريات والمراكز والمدن والأحياء، استعدادًا لاحتفالات عيد الأضحى المبارك.

وقال المحافظ، في بيان صحفي: إنه "تم إلغاء كافة الإجازات لجميع القيادات التنفيذية على مستوى المحافظة"، مشددًا على تواجد رؤساء المراكز والمدن والأحياء بمكاتبهم خلال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك، وتكثيف الحملات التموينية والتفتيشية على شوادر اللحوم والمحال التجارية؛ لمتابعة الأسعار والتأكد من توافر السلع بالمجمعات الاستهلاكية، والعمل على زيادة المعروض من اللحوم الحمراء قبل العيد بأسعار تنافسية.

وشدد البيان، على تكثيف جهود مديريتي الطب البيطري والشئون الصحية، لمراقبة المجازر، والتأكيد على نظافتها وخلوها من أية سلبيات، وضمان جودة وصلاحية اللحوم المذبوحة، ومنع الذبح خارجها، وضرورة تحرير المحاضر القانونية حيال المخالفين، واستمرار فتح المجازر بالمجان طوال أيام العيد لاستقبال مذبوحات الأهالي.

وأمر المحافظ، بزيادة عدد النوبتجيات للأطباء والتمريض بالمستشفيات الحكومية، لاستقبال كافة حالات الطواريء خلال إجازة العيد، فيما شدد على ضرورة تواجد طاقم إداري وفني بمرافق مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والمستشفيات العامة والمركزية والقروية والوحدات الصحية وأماكن التجمعات الجماهيرية، في مواقعهم طوال أيام العيد.

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وأوضح أنه تم التنسيق مع الجهات الأمنية لتأمين دور العبادة المختلفة، والمنشآت الحيوية الهامة، وتوفير الحماية والأمن للمواطنين، فيما تم التنبيه على إدارة المرور بتكثيف الحملات المرورية والدوريات الراكبة على الطرق العامة والرئيسية؛ للتصدي لكافة المخالفات وتحقيق الانضباط المروري.

كما تم التنبيه على شركة الدلتا للنقل والسياحة ومشروع النقل الداخلي وشركات النقل الجماعي وإدارة مواقف الشرقية، وكافة الإدارات الفرعية لمواقف نقل الركاب بالمراكز والمدن، بضرورة توفير كافة وسائل النقل اللازمة على كافة الخطوط لتوفير سبل الراحة للركاب، ومنع أي تكدس بالمواقف المختلفة مع ضرورة مراقبة تطبيق تعريفة الركوب المقررة لضمان عدم استغلال المواطنين خلال أيام العيد.

وأشار البيان، إلى أنه تم الانتهاء من تجهيز 420 ساحة مخصصة لأداء صلاة عيد الأضحى واستقبال المصلين بنطاق دائرة المحافظة، على أن يُخصص إمامين لكل ساحة أحدهما أساسي والآخر احتياطي.