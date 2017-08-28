باريس سان جيرمان يستعد لامتلاك خط الهجوم الأغلى في التاريخ

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نجح باريس سان جيرمان، في إبرام الصفقة الأغلى في تاريخ كرة القدم، وذلك بعد التعاقد مع لاعب برشلونة نيمار مقابل 222 مليون يورو.

وأوضحت صحيفة «ماركا» الإسبانية أن باريس سان جيرمان، لم ينهي تعاقداته في الميركاتو الحالي بعد، حيث يستعد للتعاقد مع مهاجم موناكو كيليان مبابي مقابل 180 مليون يورو.

وفي حال إتمام باريس سان جيرمان، لتلك الصفقة سيكون النادي الفرنسي قد أنفق 402 مليون يورو على الاثنين فقط، وإضافة إليهم 64 مليون قيمة التعاقد مع مهاجم نابولي السابق إدينسون كافاني مقابل 64 مليون يورو، ستصبح قيمة خط هجوم باريس سان جيرمان 466 مليون يورو، وهو خط الهجوم الأغلى في تاريخ كرة القدم.

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ويعد التعاقد مع الثلاث اللاعبين مفاجأة كبيرة للبعض بالنظر إلى أن الدوري الفرنسي يعد أقوى خامس دوري في أوروبا خلف الدوري الإسباني والإنجليزي والإيطالي والألماني.

ويمتلك باريس سان جيرمان، حاليًا فرصة كبيرة لتحقيق المجد في دوري أبطال أوروبا، هي البطولة التي يضعها الفريق الفرنسي على رأس أولوياته.

ويدرك مدرب باريس سان جيرمان أوناي إيكري أنه يعمل حاليًا تحت ضغط كبير في ظل إمتلاكه مجموعة من اللاعبين بهذا الثمن، وعليه أن يجد الخلطة المناسبة للعب بالثلاث إلى جانب كل من جوليان دراكسلر ولوكاس مورا وخافير باستوري وأنخيل دي ماريا خاصة أن الأخير ربطت التقارير الصحفية مؤخرًا بينه وبين الانتقال إلى برشلونة.