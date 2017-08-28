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روسيا اليوم : بدء إجلاء جرحى "داعش" من جرود القلمون إلى دير الزور

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مصراوي Masrawy

اليوم : بدء إجلاء جرحى "داعش" من جرود القلمون إلى دير الزور

01:29 م الإثنين 28 أغسطس 2017

دمشق- (أ ش أ):
بدات عملية إجلاء جرحى تنظيم "داعش" من جرود القلمون الغربي وذلك باتجاه مدينة البوكمال بريف دير الزور، التي لا تزال تحت سيطرة التنظيم،وذلك في إطار اتفاق بين النظام ومسلحي داعش لخروجهم من جرود القلمون .

وأكدت مصادر محلية سورية،اليوم، الاثنين، بدء عملية إجلاء جرحى تنظيم "داعش" من جرود القلمون الغربي وذلك باتجاه مدينة البوكمال بريف دير الزور، التي لا تزال تحت سيطرة التنظيم ، وذلك في إطار اتفاق بين النظام ومسلحي داعش لخروجهم من جرود القلمون.

وقالت المصادر - لقناة ( روسيا اليوم ) - " إنه تم إخراج 25 جريحا من التنظيم في سيارات الهلال الأحمر السوري إلى نقطة تجمع خارج معبر ( الشيخ علي - الروميات ) في جرود القلمون الغربي"، موضحا أن 11 سيارة إسعاف للهلال الأحمر السوري دخلت، من معبر (الشيخ علي - الروميات ) إلى المربع الذي يتواجد فيه مسلحو داعش، فيما تتجمع الحافلات التي ستُقلهم عند المعبر.

يذكر أن الجيش السوري أعلن، - أمس - عن موافقته على اتفاق وقف إطلاق النار مع تنظيم "داعش" في منطقة القلمون الغربي في ريف دمشق .
وبرر الجيش السوري، في بيان، موافقته بأن الاتفاق جاء حقناً لدماء القوات السورية والقوات الرديفة التابعة لها والمدنيين.
يذكر أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها الإعلان عن وقف إطلاق نار بين الجيش السوري وتنظيم داعش.

هذا المحتوى من

Asha

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مصراوي Masrawy

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