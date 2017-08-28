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أحمد ناجي: المنتخب استقر على الحارس الأساسي أمام أوغندا

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أحمد ناجي: المنتخب استقر على الحارس الأساسي أمام أوغندا أحمد ناجي: المنتخب استقر على الحارس الأساسي أمام أوغندا

التحرير

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أكد أحمد ناجي، مدرب حراس مرمى منتخب ، أن الجهاز الفني سعيد بحماس اللاعبين الكبير، قبل خوض مباراتي أوغندا في الجولتين الثالثة والرابعة، من التصفيات المؤهلة لكأس العالم بروسيا 2018.

وأضاف في تصريحات خاصة لبرنامج «استاد الهدف» عبر إذاعة الشباب والرياضة، اليوم الإثنين: «الجهاز الفني استقر على اسم الحارس الذي سيلعب مواجهة أوغندا الخميس المقبل، ولكنه لن يعلن عنه لحفاظ كافة الحراس على تركيزهم وحماسهم الكبير».

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وشدد على أنه يتم الاعتماد في مثل هذه المباريات إلى عناصر الخبرة، التي تستطيع التعامل مع مثل هذه المباريات الحساسة، والتي تحمل على عاتقها حلم شعب بالكامل.

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التحرير

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