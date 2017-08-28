إحالة دعوى إلزام "الداخلية" بتحديد ميعاد لسير النقل الثقيل للمفوضين 01:15 م الإثنين 28 أغسطس 2017

أرشيفية

كتب- محمود الشوربجي:قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، اليوم الاثنين، إحالة الدعوى المطالبة بإلزام وزير الداخلية بتحديد مواعيد إلزامية لسير سيارات النقل والنقل الثقيل والمقطورات، تختلف تمامًا عن مواعيد المدارس والجامعات وكل المؤسسات التعليمية ومواعيد الذروة على كافة الطرق، لهيئة مفوضي الدولة لوضع التقرير القانوني الخاص بها.جاء ذلك في الدعوى المقامة من الدكتور سمير صبري المحامي بالنقض والدستورية العليا، لتحديد مواعيد سير النقل الثقيل في مواعيد مغايرة لمواعيد المدارس والجامعات بسبب حوادث الطرق.

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