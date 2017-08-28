إغلاق قرية سياحية بشبين الكوم لمدة 3 أشهر

المنوفية - مروة فاضل:

قررت الدكتورة هناء سرور وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية، اليوم الإثنين، إغلاق قرية سياحية بناحية حي شرق شبين الكوم لمدة ثلاث أشهر.

جاء ذلك عقب ضبط لحوم ودواجن بثلاجات الحفظ غير صالحة للاستهلاك الآدمي؛ ما يُعرّض الصحة العامة للمخاطر .