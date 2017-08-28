محافظ الشرقية يُعلن حالة الطوارئ استعدادًا لاستقبال عيد الأضحى

الشرقية – فاطمة الديب:

أصدر اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية، اليوم الإثنين، قرارًا بتشكيل غرفة عمليات رئيسية بالديوان العام وأخرى فرعية بكافة المراكز والمدن والأحياء ومديريات الخدمات؛ لمتابعة طوارئ احتفالات عيد الأضحى المبارك.

وشدد المحافظ، في تصريحات صحفية، على أنه جرى إلغاء كافة الإجازات لجميع القيادات التنفيذية على مستوى المحافظة، مشددًا على تواجد رؤساء المراكز والمدن والأحياء بمكاتبهم، والعمل على التصدي بكل قوة للتعديات على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة، وكذا الاهتمام بأعمال النظافة والتجميل وتهيئة الأجواء المناسبة أمام المواطنين لقضاء أوقات ممتعة بالمتنزهات والحدائق العامة، وضرورة التنسيق مع شرطة المرافق؛ لمنع أي إشغالات تحدث خلال الإجازة، والعمل على إزالتها فورًا.

وفي تعليمات مشددة لمدير مديرية التموين ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، طالب المحافظ، بتكثيف الحملات التموينية والتفتيشية على شوادر اللحوم والمحال التجارية؛ لمتابعة الأسعار والتأكد من توافر السلع بالمجمعات الاستهلاكية، والعمل على زيادة المعروض من اللحوم الحمراء قبل العيد بأسعار تنافسية، لتخفيف العبء على كاهل المواطن البسيط ومحدودي الدخل.

كما قرر زيادة عدد النوبتجيات للأطباء والتمريض بالمستشفيات الحكومية؛ لاستقبال كافة حالات الطوارئ خلال إجازة العيد، فيما شدد على ضرورة تواجد طاقم إداري وفني بمرافق مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والمستشفيات العامة والمركزية والقروية والوحدات الصحية وأماكن التجمعات الجماهيرية.

وأوضح المحافظ، أنه تم التنسيق مع الجهات الأمنية لتأمين دور العبادة المختلفة، والمنشآت الحيوية، وتوفير الحماية والأمن للمواطنين لقضاء إجازتهم بكل ارتياح وطمأنينة، مشيرًا إلى أنه جرى التنبيه على إدارة مرور الشرقية والإدارة الفرعية لها بالمراكز بتكثيف الحملات المرورية والدوريات الراكبة على الطرق العامة والرئيسية؛ للتصدي لكافة المخالفات وتحقيق الانضباط المروري.

جدير بالذكر، أنه جرى الإنتهاء من تجهيز 420 ساحة مخصصة لأداء صلاة عيد الأضحى واستقبال المصلين بنطاق دائرة المحافظة، على أن يُخصص إمامان لكل ساحة، أحدهما أساسي والآخر احتياطي.