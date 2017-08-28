أنا غالي".. حملة مكتبة الإسكندرية لحماية الأطفال من التحرش الجنسي
أنا غالي".. حملة مكتبة الإسكندرية لحماية الأطفال من التحرش الجنسي
01:07 م الإثنين 28 أغسطس 2017
مكتبة الإسكندرية
الإسكندرية – محمد البدري:
أعلنت مكتبة الإسكندرية، اليوم الإثنين، استئناف أنشطة ومحاضرات حملة "أنا غالي"، التي أطلقتها بهدف حماية الأطفال من مخاطر التحرش الجنسي.
وقال بيان صادر عن مكتبة الإسكندرية: إن الحملة تقدم سلسلة من المحاضرات تستهدف طلاب المدارس والقائمين على التعامل مع الأطفال من مدرسين ومشرفين وأولياء أمور، منوها إلى أن إدارة الزيارات بالمكتبة، تعاونت مع مديرية التربية والتعليم، وكذلك الشئون الاجتماعية، لضمان مشاركة أعداد مختلفة من الطلاب في كل محاضرة، سواء من طلاب المدارس أو دور الأيتام.
ويُلقي المحاضرات متخصصون من جمعية "مطَّمن" للرعاية الأسرية والطفولة والأمومة SAFE، وتقدم المحاضرات بشكل مبسط للأطفال، كما يجري الاستعانة بشخصيات مجسمة وتوزيع كتيبات وأعلام وشهادات لجميع الأطفال الحاضرين.
وأشار البيان، إلى أن إدارة الزيارات بالمكتبة تكرر المحاضرات بعد أن قدمتها لجمهور مكتبة الإسكندرية من الكبار والصغار خلال الفترة الحالية، والتي لاقت إقبالًا شديدًا.
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