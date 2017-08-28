أخبار عاجلة

5 تحذيرات من رئيس السكك الحديدية إلى قيادات الهيئة بالمحافظات -
هاني لبيب يطالب بمصادرة أموال الإرهابيين لصالح عائلات الشهداء -
السودان والاتحاد الأوروبي يبحثان قضايا الإتجار بالبشر وجمع السلاح -
واشنطن تفرض عقوبات مالية على كوريا الشمالية -
أبو الغيط يدين موافقة اسرائيل على بناء مستوطنات في القدس الشرقية -
تركيا تعتقل 121 موظفًا سابقًا في وزارة الخارجية -
دي ميستورا يعلن عن إجراء جولة جديدة من "جنيف" نهاية الشهر المقبل -
وزير التنمية المحلية: الدولة تضع الشباب في قمة أولوياتها -
بالفيديو.. وزير الأوقاف: زيادة مكافأة الخطيب لـ75جنيها.. ومحفظ القرآن 300 -
المجر تقبض على سفاح باكستاني اتهم بقتل 70 شخصًا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

أنا غالي".. حملة مكتبة الإسكندرية لحماية الأطفال من التحرش الجنسي

Google+ Print

مصراوي Masrawy

أنا غالي".. حملة مكتبة الإسكندرية لحماية الأطفال من التحرش الجنسي

01:07 م الإثنين 28 أغسطس 2017

مكتبة الإسكندرية

الإسكندرية – محمد البدري:

أعلنت مكتبة الإسكندرية، اليوم الإثنين، استئناف أنشطة ومحاضرات حملة "أنا غالي"، التي أطلقتها بهدف حماية الأطفال من مخاطر التحرش الجنسي.

وقال بيان صادر عن مكتبة الإسكندرية: إن الحملة تقدم سلسلة من المحاضرات تستهدف طلاب المدارس والقائمين على التعامل مع الأطفال من مدرسين ومشرفين وأولياء أمور، منوها إلى أن إدارة الزيارات بالمكتبة، تعاونت مع مديرية التربية والتعليم، وكذلك الشئون الاجتماعية، لضمان مشاركة أعداد مختلفة من الطلاب في كل محاضرة، سواء من طلاب المدارس أو دور الأيتام.

ويُلقي المحاضرات متخصصون من جمعية "مطَّمن" للرعاية الأسرية والطفولة والأمومة SAFE، وتقدم المحاضرات بشكل مبسط للأطفال، كما يجري الاستعانة بشخصيات مجسمة وتوزيع كتيبات وأعلام وشهادات لجميع الأطفال الحاضرين.

وأشار البيان، إلى أن إدارة الزيارات بالمكتبة تكرر المحاضرات بعد أن قدمتها لجمهور مكتبة الإسكندرية من الكبار والصغار خلال الفترة الحالية، والتي لاقت إقبالًا شديدًا.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • "تاريخ إهداءات الملوك لمعبد سرابيوم".. في محاضرة بمكتبة الإسكندرية

    أخبار

  • "آثار أسوان" تشارك في الموسم التثقيفي بمكتبة الإسكندرية

    أخبار

  • بالصور- مسجد الحبشي بدمنهور.. تحفة فريدة جمعت كل فنون العمارة المملوكية

    أخبار

  • مكتبة الإسكندرية تناقش تاريخ "إسنا" ومعبدها في العصرين اليوناني والروماني

    أخبار

إعلان

2a0120e032.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
5 تحذيرات من رئيس السكك الحديدية إلى قيادات الهيئة بالمحافظات

5 تحذيرات من رئيس السكك الحديدية إلى قيادات الهيئة بالمحافظات

هاني لبيب يطالب بمصادرة أموال الإرهابيين لصالح عائلات الشهداء

هاني لبيب يطالب بمصادرة أموال الإرهابيين لصالح عائلات الشهداء

السودان والاتحاد الأوروبي يبحثان قضايا الإتجار بالبشر وجمع السلاح

السودان والاتحاد الأوروبي يبحثان قضايا الإتجار بالبشر وجمع السلاح

واشنطن تفرض عقوبات مالية على كوريا الشمالية

واشنطن تفرض عقوبات مالية على كوريا الشمالية