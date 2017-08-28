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حملات رقابية وتموينية على الأسواق قبل وأثناء عيد الأضحى بأسيوط

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مصراوي Masrawy

حملات رقابية وتموينية على الأسواق قبل وأثناء عيد الأضحى بأسيوط

12:47 م الإثنين 28 أغسطس 2017

حملات رقابية وتموينية على الأسواق قبل وأثناء عيد الأضحى بأسيوط

أسيوط - أسامة صديق:

شدد المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط، اليوم الإثنين، على تكثيف الحملات التموينية وتشكيل مجموعات عمل مكثفة بالتنسيق مع الجهات الرقابية خلال احتفالات عيد الأضحى المبارك بمختلف القرى والمراكز لمراقبة طرق عرض اللحوم المختلفة وأسعار اللحوم المعروضة بالأسواق والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي ومدى مناسبتها للقدرة الشرائية للمواطنين وملاحقة وتلافي صور الغش بكافة أنواعه.

وقال المهندس محمد عبدالجليل، سكرتير عام المحافظة، إنه تم التنسيق بين مديريات الطب البيطري والصحة والتموين لتكثيف الحملات خلال الأيام التي تسبق العيد مباشرة، والتي يتم خلالها تكثيف عرض اللحوم، بالمرور على الثلاجات والشوادر والجزارين، بالإضافة إلى المرور على المخابز البلدية للتأكد من تشغيلها بكامل طاقتها الإنتاجية وتوفير رغيف الخبز بالمواصفات والأوزارن القياسية، طبقًا لمنظومة الخبز الجديدة بواقع 5 أرغفة للفرد الواحد يوميًا والتي ساهمت بشكل كبير فى حصول المواطنين عل احتياجاتهم اليومية من الخبز.

وقال محسن فرغلي، وكيل وزارة بأسيوط، إنه سيتم مراقبة الأسعار وملاحقة التجار الجشعين وتنفيذ كافة القوانين المنظمة لعمل قطاع التموين بالأسواق وتشكيل لجان بالمطاحن "القطاع العام – القطاع الخاص" لمتابعة التشغيل الكامل، وبأعلى كفاءة لجميع الالات وماكينات المطاحن، وأجهزتها والتأكد من إنتاج الدقيق البلدي ومطابقته للمواصفات القانونية وبالأوزان القياسية ومراقبة مدى كفاية أرصدة الدقيق.

ولفت إلى أنه تم تعزيز وتكثيف العناصر المتواجدة بغرف عمليات المديرية والإدارارت الفرعية لمتابعة الحالة التموينية، وتلقي شكاوى المواطنين واتخاذ الإجراءات الفورية الكفيلة بإزالة أسباب الشكاوى، وذلك بالتنسيق مع حملات الأجهزة الرقابية والتجارية المتواجدة ميدانيًا، والتي تنبه عليها بإن تكون على اتصال مستمر مع مسئولي غرف العمليات بالمديريات والإدارات.

وأشار إلى أن أرقام غرف العمليات بالمديرية هي 2325440 و2293938 وفاكس 2327230 وهي جاهزة لتلقي مختلف شكاوى المواطنين.

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