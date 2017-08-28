القوات المسلحة تكرم الطلبة المتفوقين دراسياً وتوجه التحية لأسرهم

كتب- مصطفى المنشاوي:

نظمت القوات المسلحة احتفالها السنوي لتكريم الطلبة المتفوقين في مختلف الشهادات العامة والجامعية من أبناء الضباط العاملين والمتقاعدين وضباط الصف والصناع العسكريين والعاملين المدنيين وأبناء الشهداء ومصابي العمليات الحربية وأعضاء جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب والحاصلين على درجة الدكتوراه فى مختلف المجالات ، عن العام الدراسي 2016/2017، في تقليد أصيل، انطلاقاً من حرص القوات المسلحة على رعاية النابغين وتحفيزهم لمواصلة تفوقهم.

وألقي اللواء أركان حرب رشدى عبد الحميد حجاج مساعد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، كلمة نيابة عن الفريق أول صدقي صبحي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، نقل خلالها اعتزازه وتقديره للطلبة المتفوقين دراسياً، بإعتبارهم أمل مصر وسبيلها نحو اللحاق بركب التقدم العلمي الذي يشهده العالم في كافة المجالات، مطالباً إياهم بمزيد العمل والاجتهاد والتفوق من أجل رفعة شأن مصرنا الغالية.

ووجه التحية لأسر القوات المسلحة علي ما يتحملونه من صعاب، وما يبذلونه من جهود وتضحيات لرعاية أبنائهم وإرساء القيم والمبادئ الوطنية الأصيلة، وإعدادهم كأبناء صالحين قادرين علي مواصلة مسيرة العطاء من أجل الوطن.