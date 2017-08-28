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مرصد الإسلاموفوبيا يدين استمرار عمليات الابادة الجماعية ضد المسلمين الروهينجا

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مصراوي Masrawy

مرصد الإسلاموفوبيا يدين استمرار عمليات الابادة الجماعية ضد المسلمين الروهينجا

12:37 م الإثنين 28 أغسطس 2017

مرصد الإسلاموفوبيا يدين استمرار عمليات الابادة الجماعية ضد المسلمين الروهينجا

دار الإفتاء المصرية

كتب - محمود مصطفى:أدان مرصد الإسلاموفوبيا التابع لدار الإفتاء المصرية استمرار عمليات الابادة الجماعية والاعتداءات الوحشية والانتهاكات بحق المسلمين الروهينجا فى ميانمار.وتواصلت المعارك ضد المسلمين الروهينجا فى غرب بورما خلال الأسبوع الحالى، بعد أعمال عنف أوقعت 89 قتيلا من الروهينجا ، كما استمرت المعارك العنيفة فى "ميوتو جوى" بالقرب من "مونجداو" المدينة الكبيرة فى شمال ولاية راخين.ودعا مرصد الإسلاموفوبيا فى بيانه اليوم إلى تقديم كل سبل الدعم المادي والمعنوي لمسلمي الروهينجيا الذين يتعرضون للتطهير العرقي والإبادة الجماعية من قبل سلطات ميانمار. وندد المرصد بمنع مسلمى الروهينجا من الإدلاء بأصواتهم في انتخابات ميانمار مشددا على ضرورة الالتزام بما قررته الشَّرائِع السماوية والقوانين الدولية من حقوق المُواطَنة لِكُل مواطن التى من أهمها المُشاركة في اختيار من يمثلهم في أوطانهم أيًّا كانت دياناتهِم أو مُعتقداتهم.يذكر أن ميانمار تشهد تصاعدًا في التشدد الديني البوذي، واضطهادًا لأقلية الروهينجا المسلمة التي تعتبرها الأمم المتحدة الأقلية الأكثر تعرضًا للاضطهاد في العالم ، وهم يعتبرون أجانب في ميانمار ويعانون من التمييز في عدد من المجالات من العمل القسري إلى الابتزاز وفرض قيود على حرية تحركهم وعدم تمكنهم من الحصول على الرعاية الصحية والتعليم.

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