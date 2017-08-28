النيابة تناهي من للاستماع لأفراد الشرطة والمساجين في "هروب مساجين المعادي"

كتب - محمود السعيد:

انتهت نيابة جنوب القاهرة الكلية، برئاسة المستشار بكر أحمد بكر، اليوم الإثنين، من الاستماع لأقوال المحبوسين بسيارة ترحيلات المعادي، خلال هروب سجينين منها أمس الأحد.

واستمعت النيابة أيضًا، لأقوال أفراد قوة تأمين سيارات الترحيلات من أكاديمية الشرطة حتى سجن طره.

كانت النيابة أمرت بالتحفظ على سلاحي ضابط وأمين شرطة، استخدما في إطلاق نار لمتع المساجين من الهروب.

وكشفت التحقيقات الأولية، لنيابة المعادي الجزئية، أن أحد المساجين حاول سرقة "طبنجة" ضابط الترحيلات، فخرجت طلقة أصابت الضابط في كتفه، فأطلق أمين شرطة النار على قدم المتهم فأصابه، واستغل سجينين حالة الهرج وتمكنا من الهرب.

وقامت قوات الأمن بنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وكلفت النيابة الأمن الوطني بعمل التحريات اللازمة حول الحادث وسرعة ضبط الهاربين.

كان مصدر أمني مسئول بوزارة الداخلية، أكد هروب سجينين اثنين من سيارة ترحيلات بالمعادي، وأنه تم إغلاق جميع مداخل ومخارج منطقة المعادي، وجنوب القاهرة لسرعة ضبطهما.