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لحضور المتهمين.. تأجيل محاكمة 12 متهمًا بالتعدي على كمين الخصوص لـ 9 أكتوبر

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مصراوي Masrawy

لحضور المتهمين.. تأجيل محاكمة 12 متهمًا بالتعدي على كمين الخصوص لـ 9 أكتوبر

12:35 م الإثنين 28 أغسطس 2017

لحضور المتهمين.. تأجيل محاكمة 12 متهمًا بالتعدي على كمين الخصوص لـ 9 أكتوبر

أرشيفية

كتب- أحمد أبو النجا:

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار شعبان الشامي، محاكمة 12 متهماً بالتعدي على كمين شرطة الخصوص، لجلسة 9 أكتوبر المقبل لحضور المتهمين.

وتضم قائمة المتهمين كلا من إسلام محمد عابدين، وإسلام أحمد عبد الله، وحمد صبري حسين، ومحمد ناصر عرفة، وإبراهيم عبد الظاهر، وعبد الرحمن مصطفى إبراهيم، وعمر خليل السيد، وعبد الرحمن رضا محمد، ومحمد محمود أحمد، وشوقي سمير شوقي، وبلال عماد سيد محمد، وعبد الرحمن على عبد الحليم.

وذكرت التحقيقات أن المتهم الأول في 2016 وأسس وأنشأ تولى قيادة جماعة إرهابية، على خلاف أحكام القانون الغرض منها تعطيل الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة عملها كما أن هذه الجماعة استهدفت الدعوة لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على رجال الشرطة والقوات المسلحة فضلا عن قيامه بضم باقي المتهمين إلى تلك الجماعة الإرهابية وتدريبهم على كيفية استخدام الأسلحة النارية لاغتيال رجال الشرطة.

وأضافت التحقيقات بأن المتهمين من الأول إلى الخامس والتاسع والحادي عشر والثاني عشر أمدوا تلك الجماعة بالأموال اللازمة والأسلحة النارية والمفرقعات لتنفيذ أغراضها الإرهابية وارتكب المتهمون جميعا جناية اغتيال الشهيد مصطفى محمد أمين رقيب شرطة عمدا خلال تواجده بكمين شرطة الخصوص، حيث تولى المتهم الثالث تصوير واقعة التعدي والاغتيال، كما شرعوا في اغتيال المجني عليه ضابط الشرطة خالد محى الدين، وآخرين من المكلفين بتأمين كمين الخصوص.

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