تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهمين بأحداث عين شمس لـ 17 سبتمبر



كتب- أحمد أبو النجا:

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، اليوم الإثنين، تأجيل أعادة إجراءات محاكمة متهمين في الحكم الغيابي الصادر ضدهم بالسجن المؤبد، لاتهامهم بالتورط في أحداث عين شمس، لجلسة 17 سبتمبر المقبل.

وجاء قرار التأجيل، لسماع الشهود.

وطلب عبد المنعم محمد علي، محامي المتهمين أمام المحكمة، التي عقدت داخل غرفة المداولة، سماع شهود الاثبات في القضية، فقررت المحكمة تأجيل القضية وتلبيه طلب الدفاع،

واتهمت النيابة العامة، كل من "رامى.م.م" طالب و "محمد.إ.م "طاهى"وعمرو.ح.ح "عامل دليفرى" بأنهم في 17 يناير 2014 بدائرة عين شمس انضموا وآخرون مجهولون لعصابة هاجمت طائفة من السكان، وقاومت السلطات بالسلاح عندما حاولت فض تجمهرهم لفتح الطريق وتأمين المنطقة وكان الغرض من تجمعهم بث الرعب في نفوس الناس والسكان والأهالي وتعريض حياتهم للخطر، وذلك لانتمائهم السياس، وأفكارهم ومعتقداتهم، فضلا عن ارتكابهم جريمة التخريب والإتلاف العمدي للممتلكات العامة والخاصة.

كما اتهمت النيابة العامة المتهمين باستعراض القوة والعنف وقتل الطفل مصطفى خالد محمد رياض وصهيب محمد أحمد بكير ومحمد أحمد عبد السلام الزهيري، والشروع في قتل الطفل فتحي أشرف فتحي إسماعيل وحيازة أسلحة نارية مشخشنة وذخائر.