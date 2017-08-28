أخبار عاجلة

5 تحذيرات من رئيس السكك الحديدية إلى قيادات الهيئة بالمحافظات -
هاني لبيب يطالب بمصادرة أموال الإرهابيين لصالح عائلات الشهداء -
السودان والاتحاد الأوروبي يبحثان قضايا الإتجار بالبشر وجمع السلاح -
واشنطن تفرض عقوبات مالية على كوريا الشمالية -
أبو الغيط يدين موافقة اسرائيل على بناء مستوطنات في القدس الشرقية -
تركيا تعتقل 121 موظفًا سابقًا في وزارة الخارجية -
دي ميستورا يعلن عن إجراء جولة جديدة من "جنيف" نهاية الشهر المقبل -
وزير التنمية المحلية: الدولة تضع الشباب في قمة أولوياتها -
بالفيديو.. وزير الأوقاف: زيادة مكافأة الخطيب لـ75جنيها.. ومحفظ القرآن 300 -
المجر تقبض على سفاح باكستاني اتهم بقتل 70 شخصًا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصراوي Masrawy

تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهمين بأحداث عين شمس لـ 17 سبتمبر

Google+ Print

مصراوي Masrawy

تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهمين بأحداث عين شمس لـ 17 سبتمبر

12:35 م الإثنين 28 أغسطس 2017

تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهمين بأحداث عين شمس لـ 17 سبتمبر


كتب- أحمد أبو النجا:
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، اليوم الإثنين، تأجيل أعادة إجراءات محاكمة متهمين في الحكم الغيابي الصادر ضدهم بالسجن المؤبد، لاتهامهم بالتورط في أحداث عين شمس، لجلسة 17 سبتمبر المقبل.

وجاء قرار التأجيل، لسماع الشهود.
وطلب عبد المنعم محمد علي، محامي المتهمين أمام المحكمة، التي عقدت داخل غرفة المداولة، سماع شهود الاثبات في القضية، فقررت المحكمة تأجيل القضية وتلبيه طلب الدفاع،

واتهمت النيابة العامة، كل من "رامى.م.م" طالب و "محمد.إ.م "طاهى"وعمرو.ح.ح "عامل دليفرى" بأنهم في 17 يناير 2014 بدائرة عين شمس انضموا وآخرون مجهولون لعصابة هاجمت طائفة من السكان، وقاومت السلطات بالسلاح عندما حاولت فض تجمهرهم لفتح الطريق وتأمين المنطقة وكان الغرض من تجمعهم بث الرعب في نفوس الناس والسكان والأهالي وتعريض حياتهم للخطر، وذلك لانتمائهم السياس، وأفكارهم ومعتقداتهم، فضلا عن ارتكابهم جريمة التخريب والإتلاف العمدي للممتلكات العامة والخاصة.

كما اتهمت النيابة العامة المتهمين باستعراض القوة والعنف وقتل الطفل مصطفى خالد محمد رياض وصهيب محمد أحمد بكير ومحمد أحمد عبد السلام الزهيري، والشروع في قتل الطفل فتحي أشرف فتحي إسماعيل وحيازة أسلحة نارية مشخشنة وذخائر.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • مد أجل الحكم على 493 متهمًا في قضية "أحداث مسجد الفتح" لـ 18 سبتمبر

    أخبار

  • لسماع الشهود.. تأجيل محاكمة 215 متهماً بقضية "كتائب حلوان" لـ 23 أكتوبر

    أخبار

  • لمرافعة النيابة.. تأجيل محاكمة 9 متهمين بأحداث "عنف عين شمس" لـ 9

    أخبار

  • 13سبتمبر .. الحكم على متهم بحرق مقر حزب " غد الثورة"

    أخبار

إعلان

65cd362e1b.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
5 تحذيرات من رئيس السكك الحديدية إلى قيادات الهيئة بالمحافظات

5 تحذيرات من رئيس السكك الحديدية إلى قيادات الهيئة بالمحافظات

هاني لبيب يطالب بمصادرة أموال الإرهابيين لصالح عائلات الشهداء

هاني لبيب يطالب بمصادرة أموال الإرهابيين لصالح عائلات الشهداء

السودان والاتحاد الأوروبي يبحثان قضايا الإتجار بالبشر وجمع السلاح

السودان والاتحاد الأوروبي يبحثان قضايا الإتجار بالبشر وجمع السلاح

واشنطن تفرض عقوبات مالية على كوريا الشمالية

واشنطن تفرض عقوبات مالية على كوريا الشمالية