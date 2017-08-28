حضور «طليقها» و«فستان» بوسي شلبي.. أبرز لقطات عزاء والدة ليلى علوي

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تلقت الفنانة الكبيرة ليلى علوي العزاء في ولدتها الراحلة نيفين علوي، أمس الأحد 27 أغسطس في مسجد النزهة للقوات المسلحة بمدينة نصر، وحرص على تأدية واجب العزاء عدد كبير من الفنانين، أبرزهم الفنانة الاستعراضية دينا والفنانة لبلبة وحلمي النمنم وأشرف زكي وأنغام ويحيى الفخراني وإسعاد يونس ورجاء حسين والمخرج المسرحي خالد جلال، كما حضر خالد عبد الجليل مستشار وزير الثقافة وإلهام شاهين وسمير سيف وزيزي مصطفى ويسرا وبوسي شلبي.

ونرصد خلال التقرير التالى أبرز اللقطات التى جاءت في العزاء..

بكاء ليلى علوي

لم تتمالك الفنانة ليلى علوي نفسها أثناء تلقيها العزاء في والدتها الراحلة، وانهارت بالبكاء، وحرص عدد من الموجودين على تهدئتها والوقوف بجانبها.

بوسي شلبي

لفتت الإعلامية وزوجة الفنان الراحل محمود عبد العزيز، بوسي شلبي الأنظار في عزاء والدة الفنانة ليلى علوي بفستان أزرق مكشوف من الزراعين وهو ما اعتبره البعض غير ملائم لحضور تلك المناسبة.

إسعاد يونس

حرصت الفنانة والإعلامية إسعاد يونس على تقديم واجب العزاء أيضًا، وظهرت وهى مرتدية نظارة وبشعر غير مصفف وبدون مكياج، وهو الأمر الذي جعلها تبدو كأنها أكبر في العمر عكس ما اعتاد الجمهور رؤيتها على الشاشة.

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هاني شاكر برفقة زوجته

حرص أيضًا المطرب هاني شاكر على تقديم واجب العزاء للفنانة ليلى علوي في وفاة والدتها، وظهر "شاكر" برفقة زوجته التى نادرًا ما تظهر معه في مثل تلك المناسبات.

منصور الجمال

حرص أيضًا رجل الأعمال منصور الجمال على الوقوف بجانب طليقته الفنانة ليلى علوي في تلك الظروف وتقديم واجب العزاء في وفاة والدتها، خاصة وأنه يجمعهما علاقة طيبة.

أحمد عز

تجاهل الفنان أحمد عز أزمته مع الفنانة زينة وخسارته آخر قضاياه وإغلاق محكمة الأسرة ملف قضية نسب توأميه، وحرص على تقديم واجب العزاء في وفاة والدة الفنانة ليلى علوي، في أول ظهور له بعد أزمته الشهيرة.

فيفي عبده

وضع "معجب" الفنانة "فيفي عبده" في موقف محرج أثناء خروجها من عزاء والدة الفنانة ليلى علوي بعدما غازلها قائلًا: "5 مواه يا فوفا"، فردّت: "حبيبي".