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بالفيديو- طريقة عمل الرقاق للعيد في 10 دقائق

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مصراوي Masrawy

- طريقة عمل الرقاق للعيد في 10 دقائق

12:28 م الإثنين 28 أغسطس 2017

بالفيديو- طريقة عمل الرقاق للعيد في 10 دقائق

الرقاق-الطري-والناشف

كتبت- ميرا ماهر:"فتة ورقاق وكبدة"، ثلال أكلات يتم تناولهم على مدار اليوم في عيد الأضحى، فلا تخلو سفرة من واحدة منهم على الأقل، ولأن الرقاق يحتاج إلى تجهيزات خاصة يمكن الاستغناء عن شراءه بعمله فى المنزل.قدمت نجلاء الشرشابي، مقدمة برنامج "على قد الإيد" والذي يعرض على قناة CBC سفرة، طريقة عمل الرقاق بنوعيه في المنزل، وذكرت أن مكونات الرقاق بسيطة جداً وسريعة كما يلي:مقادير الرقاق الناشف:3 أكواب من الدقيقماء للعجنرشة ملحرشة سكرالطريقة:1-يتم إضافة الماء للدقيق بالتدريج حتى تحصلين على عجينة متماسكة، وخلال يضاف الملح والسكر أيضاً بالتدريج.2-يتم تقسيم العجين إلى أجزاء صغيرة، يترك العجين ليرتاح لمدة ساعة ونصف ويغطى خلال تلك الفترة.3-يتم فرده ووضعه على طاسة كبيرة على النار.4-يتم تكرار الخطوة الأخيرة للحصول على عدة طبقات.4-يتم حشو الرقاق بالطريقة المعتادة.طريقة عمل الرقاق "الطري":المقادير:4 أكواب دقيقرشة ملحرشة سكر3 ملعقة كبيرة سمنةماء العجنالطريقة:1-يتم خلط السمنة مع الدقيق والسكر والملح ، ثم يضاف الماء بالتدريج.2- يتم تقسيم العجين إلى أجزاء صغيرة.3-يترك العجين ليرتاح لمدة ساعة ونصف ويغطى خلال تلك الفترة.4-يتم فرد العجين إلى طبقة رقيقة جداً.5-يوضع الرقاق على طاسة على نار هادئة.6-يتم تكرار الخطوة الأخيرة للحصول على عدة طبقات.7-يحشى الرقاق بالطريقة المعتادة.  

 

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مصراوي Masrawy

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