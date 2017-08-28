مصرع طفل صدمته مقطورة بأبو النمرس.. والسائق: "مكنش قصدي"

كتب - محمد شعبان:

لقي طفل مصرعه صدمته سيارة نقل بمقطورة بمركز أبو النمرس، اليوم الإثنين.

البداية أثناء سير دراجة نارية قيادة أبو سريع عبد الوالي 40 سنة، صحبة نجله "مصطفى" 12 سنة، اختلت عجلة القيادة بيده، مما أدى إلى انقلابها بنهر الطريق.

وتصادف مرور سيارة نقل بمقطورة قيادة محمد عويس 65 سنة، اصطدمت بنجل قائد الدراجة، فلقي مصرعه في الحال إثر إصابته بكسور بعظام في الجمجمة.

تمكنت قوة تحت إشراف العقيد عمرو عبد العزيز، مفتش مباحث جنوب الجيزة، من ضبط السائق المتسبب في الحادث، الذي اعترف بارتكابه الواقعة دون قصد.

حُرر محضر بالواقعة، أحاله اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتصريح بالدفن.