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المعارضة الفنزويلية تدعم العقوبات الأمريكية على كراكاس

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مصراوي Masrawy

المعارضة الفنزويلية تدعم العقوبات الأمريكية على كراكاس

12:05 م الإثنين 28 أغسطس 2017

المعارضة الفنزويلية تدعم العقوبات الأمريكية على كراكاس

الفنزويلية

(أ ف ب):

عبرت المعارضة في فنزويلا مساء، الأحد، عن تأييدها للعقوبات الأمريكية الجديدة في ضد الحكومة الفنزويلية.

وقال ائتلاف "طاولة الوحدة الديموقراطية" في بيان "ندعم دائما العقوبات ضد الذين ينتهكون حقوق الانسان وينهبون الموارد العامة في غياب عدالة غير منحازة بفنزويلا".

وأضاف البيان "نطلب من مجمل المجتمع الدولي تحذير المواطنين والشركات في كل بلد ليمتنعوا عن القيام باي عملية مالية أو ابرام عقد مصلحة وطنية" مع فنزويلا إذا لم تنل موافقة البرلمان التذي تهيمن عليه المعارضة "الهيكل الشرعي الدستوري الوحيد للسماح بذلك"، بحسب المعارضة.

وفرض الرئيس الأمريكي دونالد الجمعة عقوبات جديدة بحق فنزويلا بهدف التضييق على رؤوس الاموال الاجنبية التي تحتاجها كراكاس المهددة بعدم القدرة على الدفع.

ووقع ترامب مرسوما يمنع شراء سندات تصدرها الحكومة الفنزويلية او الشركة الوطنية للنفط.

ونددت فنزويلا بما وصفته بأنه "أسوأ عدوان" على الشعب الفنزويلي.

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مصراوي Masrawy

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