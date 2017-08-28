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غدا الطقس مائل للحرارة.. والعظمى بالقاهرة 34

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غدا الطقس مائل للحرارة.. والعظمى بالقاهرة 34 غدا الطقس مائل للحرارة.. والعظمى بالقاهرة 34

التحرير

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود، غدا الثلاثاء، طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة جنوبا نهارا لطيف ليلا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية الخفيفة صباحا على بعض المناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، كما تظهر على حلايب وشلاتين يصاحبها سقوط أمطار خفيفة، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، ما يؤدى لاضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج به من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية تكون شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج به من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

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وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن

المدينة: الصغرى العظمى
القاهرة 24 34
الإسكندرية 24 30
مطروح 24 29
بورسعيد 26 31
دمياط 24 30
بلطيم 24 31
الإسماعيلية 22 34
السويس 24 35
العريش 23 32
نخل 22 32
طابا 28 33
الطور 27 34
مرسى علم 31 36
الغردقة 29 38
شرم الشيخ 29 37
رفح 22 31
كاترين 21 33
سيوة 23 34
المنيا 23 36
الفيوم 23 36
رأس سدر 25 34
أبو سمبل 28 41
وسط الدلتا 24 34
أسيوط 23 37
سوهاج 26 38
الأقصر 28 41
أسوان 29 42
شلاتين 28 40
حلايب 29 37
الوادي الجديد 27 39
قنا 27 40
نويبع 27 36
السلوم 20 30

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