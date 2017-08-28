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ارتفاع حصيلة قتلى سقوط حافلة في البحر الاسود إلى 19 شخصا

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مصراوي Masrawy

ارتفاع حصيلة قتلى سقوط حافلة في البحر الاسود إلى 19 شخصا

11:57 ص الإثنين 28 أغسطس 2017

ارتفاع حصيلة قتلى سقوط حافلة في البحر الاسود إلى 19 شخصا

البحر الاسود

موسكو- (د ب أ):ذكرت وسائل إعلامية رسمية، اليوم الاثنين، أن 19 شخصا لقوا حتفهم إثر انحراف حافلة كانت تقل عمال بناء، عن جسر كانت تسير فوقه، بالقرب من بلدة تامان جنوبى ، ما أدى إلى سقوطها في البحر الاسود.ومازال هناك- حتى صباح اليوم الاثنين - 18 شخصا يتلقون العلاج في المستشفى. وقد تم إلقاء القبض على سائق الحافلة وشريك تجاري آخر، بشأن مخالفات محتملة لمعايير السلامة والنقل.وقالت السلطات المحلية إن مكابح الحافلة تعرضت لخلل أثناء مرورها فوق الجسر يوم الجمعة الماضي، بينما كانت تقوم بنقل عمال إلى موقع شركة "تامانيفتيجاز" المحلية للنفط والغاز.

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مصراوي Masrawy

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