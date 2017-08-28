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"التنمية المحلية" تمد إعلان "الوظائف القيادية" حتى ٣٠ سبتمبر

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مصراوي Masrawy

"التنمية المحلية" تمد إعلان "الوظائف القيادية" حتى ٣٠ سبتمبر

12:01 م الإثنين 28 أغسطس 2017

هشام الشريف وزير التنمية المحلية

كتبت- ندى الخولي:

قررت وزارة التنمية المحلية، مد مهلة التقدم لإعلان شغل وظائف الإدارة المحلية رقم 1 لسنة 2017 حتى ٣٠ سبتمبر المقبل. 

وقالت الوزارة في بيان لها، الاثنين، إنه بشأن حاجتها لشغل بعض وظائف قيادات الإدارة المحلية بالمحافظات من الدرجة الممتازة والدرجة العالية ودرجة المدير العام والتى كانت ستنتهى مدته في 30 أغسطس 2017؛ فقد قررت الوزارة مد مهلة الإعلان لتنتهي في 30 سبتمبر 2017، على أن يواصل المتقدمون التقدم من خلال موقع الوزارة الإلكتروني.

كان هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، قد أعلن في ١٦ يوليو الماضي، عن مسابقة لتعيين القيادات المحلية، وذلك لتعيين ٢ سكرتير عام، و٣٢ سكرتر عاممساعد، ٣٤ مدير عام "رئيس حي ورئيس مدينة". 

وأوضح الوزير أن الإعلان عن هذه المسابقة هو مجرد مرحلة أولى لإعلانات قادمة عن وظائف قيادية في التنمية المحلية.

وأكد الوزير أن هناك لجنة عليا للقيادات بإشراف اللواء حمدياالجزار، وبمشاركة عدد من الوزراء والمحافظين السابقين، واصفا اللجنة بـ"اللجنة الوطنية للقيادات" التي ستختار المتقدمين وفقًالمعايير منضبطة وشفافة، في إطار اللامركزية التي تتبعها الدولةحاليًا. 

وأوضح أن كل محافظ سيشارك في اختيار فريقه من المتقدمين. ​

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