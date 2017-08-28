التعليم العالي تعلن دخول 3 جامعات مصرية ضمن تصنيف شنغهاي

كتب- محمد قاسم:

نظمت وزارة التعليم العالي، الإثنين، فعاليات ورشة العمل الثالثة لتصنيف الجامعات، برئاسة الدكتور عصام خميس نائب الوزير لشئون البحث العلمي، وبحضور الدكتور فيليب برنل الخبير الإنجليزي، وبمشاركة جميع الجامعات الحكومية، وفي إطار التعاون بين الوزارة وبنك المعرفة في مشروع إدراج الجامعات المصرية في التصنيف الدولي.

وخلال فعاليات الورشة أعلن نائب الوزير نتيجة المسح الذي أجراه على نتائج التحاق الجامعات المصرية بالتصنيفات العالمية للجامعات في عام 2017، مشيرًا إلى أن هناك 3 جامعات تم إدراجها في تصنيف شنغهاي الصيني، وهي: جامعة القاهرة في المرتبة 401 – 500، و"الإسكندرية وعين شمس" في المرتبة 701 – 800، وكذا التحقت 3 جامعات بتصنيف QS البريطاني: وهي جامعة القاهرة في المرتبة 481 – 490، وجامعة عين شمس في المرتبة 701 – 750، وجامعة الإسكندرية في المرتبة 751 – 800.

وأوضح خميس أن مصر تواجدت في تصنيف THE البريطاني بـ7 جامعات، وهي: الجامعة الأمريكية، وجامعة سوهاج بالمرتبة 601 – 800، وجامعة قناة السويس في المرتبة 601 – 800، واحتلت جامعات عين شمس، والإسكندرية، والقاهرة، والمنصورة، وجنوب الوادي مرتبة أعلى من 800.

ومن جانبه عرض الخبير البريطاني محاور ورش العمل المستقبلية، والتي من المقرر أن يحاضر فيها متخصصون من دول أجنبية، موضحًا النسب المختلفة المطلوبة لكل تصنيف عالمي، والمؤشرات البيبليومترية، وبيانات الجامعات، واستطلاع رأي الأكاديميين والمستفيدين النهائيين في الجامعة المتقدمة للتصنيف.​