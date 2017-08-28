قداس للصلاة على روح القمص "أيوب مرقس" كاهن كنيسة العذراء بقنا 11:41 ص الإثنين 28 أغسطس 2017

قداس الصلاة

قنا - عبدالرحمن القرشي:ترأس الأنبا بيمن، أسقف كنائس نقادة وقوص وتوابعها، صلاة الجنازة على روح قداسة القمص "أيوب القمص مرقس"، راعي كنيسة السيدة العذراء مريم والملاك ميخائيل بنقادة، بحضور كبير من الآباء والكهنة وعموم المواطنين الأقباط من مختلف محافظات الصعيد وسط تعزيزات أمنية مكثفة.وتقدم قداسة البابا تواضرس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقصية، بعدد من برقيات العزاء للأساقفة وكهنة كنائس محافظة قنا، وصعيد مصر، ولأسرة الفقيد بخالص الصبر.

إعلان

الأخبار المتعلقة

ضبط الهارب الرابع من مركز شرطة الوقف بقنا

قنا بلا دور سينما.. والسر في "غول الأبراج"

تحرير 22 محضرا تموينيا في حملة على الأسواق بقنا

وكيل "تضامن قنا": توزيع لحوم 105 عجول بلدية على الأسر الأكثر احتياجا

إعلان

إعلان