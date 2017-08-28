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قداس للصلاة على روح القمص "أيوب مرقس" كاهن كنيسة العذراء بقنا

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مصراوي Masrawy

قداس للصلاة على روح القمص "أيوب مرقس" كاهن كنيسة العذراء بقنا

11:41 ص الإثنين 28 أغسطس 2017

قداس الصلاة

قنا - عبدالرحمن القرشي:ترأس الأنبا بيمن، أسقف كنائس نقادة وقوص وتوابعها، صلاة الجنازة على روح قداسة القمص "أيوب القمص مرقس"، راعي كنيسة السيدة العذراء مريم والملاك ميخائيل بنقادة، بحضور كبير من الآباء والكهنة وعموم المواطنين الأقباط من مختلف محافظات الصعيد وسط تعزيزات أمنية مكثفة.وتقدم قداسة البابا تواضرس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقصية، بعدد من برقيات العزاء للأساقفة وكهنة كنائس محافظة قنا، وصعيد ، ولأسرة الفقيد بخالص الصبر.

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