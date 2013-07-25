الاتحاد الأفريقى يطلب من السودان تأجيل موعد وقف النفط من جنوب السودان

قالت وسائل إعلام مرتبطة بالدولة، إن الاتحاد الأفريقى طلب من السودان تأجيل الموعد النهائى لوقف تدفقات النفط من جنوب السودان فى محاولة أخيرة للإبقاء على صادرات النفط الحيوية.

وفى الشهر الماضى قال السودان، إنه سيغلق خطى أنابيب مع جنوب السودان يوم السابع من أغسطس ما لم توقف جوبا دعمها لمتمردين يعملون عبر الحدود المشتركة، وينفى جنوب السودان الذى يحتاج للشمال لتصدير نفطه هذه الاتهامات.

وقال المركز الإعلامى السودانى على موقعه الالكترونى أمس الأربعاء، إن الاتحاد الأفريقى طلب من وزارة الخارجية السودانية فى خطاب تأجيل الموعد النهائى من أجل التوصل لحل.

وقال أبو بكر الصديق المتحدث باسم الخارجية السودانية، إن اقتراح الاتحاد الأفريقى سيعطى الطرفين وقتا للتوصل إلى حلول مرضية.

وقالت وكالة الانباء السودانية الرسمية إن ثابو مبيكى مبعوث الاتحاد الأفريقى للوساطة من المقرر أن يصل إلى الخرطوم اليوم الخميس للقاء الرئيس عمر البشير.

واستأنف جنوب السودان إنتاج النفط فى أبريل بعد أن أوقف ضخ نحو 300 ألف برميل يوميا فى يناير عام 2012 عندما فشل الطرفان فى الاتفاق على رسوم.

ويعتمد الطرفان على مبيعات النفط والرسوم المرتبطة بها. وأدى الخلاف على رسوم خطوط الأنابيب والنزاع على أراض إلى اشتباكات دامت أسابيع فى أبريل عام 2012 وكانت أسوأ أعمال عنف منذ انقسام السودان عام 2011.

ويتهم كل طرف الآخر بمساندة متمردين يعملون فى أراضيه.