أحمد بلبع يطالب بوضع رؤية واضحة لاحتياجات القطاع السياحى الفترة المقبلة

طالب أحمد بلبع رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال المصريين، بضرورة وجود رؤية واضحة لاحتياجات القطاع السياحى على مستوى الجمهورية، مؤكدا أن غياب هذه الرؤية هو أحد الأسباب الرئيسية فى تراجع أسعار السياحة فى مصر.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال المصريين ظهر اليوم الخميس، بحضور عدد من المستثمرين بالقطاع السياحى.

وقدمت لجنة السياحة بالجمعية مجموعة من المقترحات من أجل إعادة تنشيط القطاع السياحى فى الفترة المقبلة، وتشمل المقترحات المقدمة إعادة تخطيط المراكز السياحية والموقف الحالى طبقا للمتطلبات الخدمية والترفيهية والنوعية لتلك المشروعات التى يحتاجها السائحون داخل كل مركز سياحى، وعدم الإعلان عن أى مناطق سياحية جديدة إلا بعد الانتهاء من مما تم البدء فيه.

وتضمنت المقترحات التى قدمتها اللجنة إعادة دراسة أسواق الدول المصدرة للسياحة وعدد المسافرين منها إلى الخارج، ووضع خطة تسويقية لكل دولة طبقا للمستهدف منها، وهو ما يستوجب تخصيص نسبة من ميزانية التسويق من صندوق السياحة يتم الصرف منه بأسلوب الحوافز المباشرة لمنظمى الرحلات الأجنبية بعد وضع الأهداف، وتحديد المطلوب من كل مدينة سياحية فى مصر من السائحين.

وطالبت اللجنة بالبدء فى تخطيط مناطق صناعية وتجارية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بجوار المدن السياحية، وتسليمها للشباب بتمويل من الصندوق الاجتماعى، على أن تكون تلك الصناعات هى الخامات والمواد والزراعات المطلوبة للفنادق والمشروعات السياحية، بالإضافة إلى العمل على دراسة القوانين والتشريعات الحالية التى مر عليها سنوات طويلة حتى تتماشى مع ظروف وتطورات العمل السياحى القائم.