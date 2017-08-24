مصرع شاب غرقًا بترعة الشرقاوية في قليوب

القليوبية - أسامة علاء الدين:

لقي شاب مصرعه غرقًا في ترعة الشرقاوية، بقرية الإصلاح التابعة لمركز قليوب، بمحافظة القليوبية، أثناء استحمامه برفقة عدد من زملائه.

تلقى اللواء محمد توفيق الحمزاوي، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور مركز قليوب، بتلقيه بلاغًا من الأهالي، بمصرع شاب يدعي "علي عبد الله عبد الواحد أبو علي" 15 سنة، مقيم بقرية الإصلاح، مركز قليوب، ويعمل في أعلاف المواشي، غرقًا في ترعة الشرقاوية، بالمنطقة الفاصلة بين قرية الإصلاح وميت حلفا، أثناء استحمامه برفقة عدد من زملائه.

انتقل النقيب أحمد الشامي معاون مباحث المركز لمكان الحادث، وتمكن الغواصون بمساعدة الأهالي، من استخراج الجثة، وكلفت إدارة البحث بالتحري عن الواقعة.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 4716 لسنة 2017، مركز قليوب.