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فتح معبر رفح البري يومي الأحد والإثنين القادمين في الاتجاهين

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مصراوي Masrawy

فتح معبر رفح البري يومي الأحد والإثنين القادمين في الاتجاهين

07:56 م الخميس 24 أغسطس 2017

فتح معبر رفح البري يومي الأحد والإثنين القادمين في الاتجاهين

معبر رفح البري - أرشيفية

القاهرة – (مصراوي)

أعلنت سفارة فلسطين بالقاهرة، اليوم الخميس، عن فتح معبر رفح البري في الاتجاهين يومي الأحد والاثنين القادمين الموافقين السابع والعشرين والثامن والعشرين من شهر أغسطس الحالي.

وأفادت السفارة أن الجهات المصرية قررت فتح المعبر من أجل عودة العالقين إلى قطاع غزة، وخروج الحالات الإنسانية وحملة الإقامات، وذلك لمناسبة عيد الأضحى المبارك

وتوجه سفير دولة فلسطين بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية جمال الشوبكي بالشكر إلى قيادة وشعباً، وإلى الأجهزة الأمنية التي تحاول التخفيف عن شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، متمنياً لمصر دوام الاستقرار والازدهار، ومتوجهاً للشعب المصري الشقيق بالتهاني لمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

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