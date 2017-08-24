فتح معبر رفح البري يومي الأحد والإثنين القادمين في الاتجاهين

القاهرة – (مصراوي)

أعلنت سفارة فلسطين بالقاهرة، اليوم الخميس، عن فتح معبر رفح البري في الاتجاهين يومي الأحد والاثنين القادمين الموافقين السابع والعشرين والثامن والعشرين من شهر أغسطس الحالي.

وأفادت السفارة أن الجهات المصرية قررت فتح المعبر من أجل عودة العالقين إلى قطاع غزة، وخروج الحالات الإنسانية وحملة الإقامات، وذلك لمناسبة عيد الأضحى المبارك

وتوجه سفير دولة فلسطين بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية جمال الشوبكي بالشكر إلى مصر قيادة وشعباً، وإلى الأجهزة الأمنية التي تحاول التخفيف عن شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، متمنياً لمصر دوام الاستقرار والازدهار، ومتوجهاً للشعب المصري الشقيق بالتهاني لمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.