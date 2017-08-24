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وزير الطيران: مطاراتنا جاهزة للرحلات الروسية.. وعودتها تحدده موسكو

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مصراوي Masrawy

وزير الطيران: مطاراتنا جاهزة للرحلات الروسية.. وعودتها تحدده موسكو

07:39 م الخميس 24 أغسطس 2017

وزير الطيران: مطاراتنا جاهزة للرحلات الروسية.. وعودتها تحدده موسكو

شريف فتحي وزير الطيران المدني

كتب- طه عبيد:

قال شريف فتحي وزير الطيران المدني، إن الجانب المصري لم يتلق حتى الآن أي اخطارات من الجانب الروسي، فيما يتعلق بعودة الرحلات السياحية للمطارات المصرية.

وأضاف فتحي، خلال لقائه بمحرري الطيران، عقب اختتام المؤتمر الوزاري الإقليمي لأمن الطيران المدني، الذي عقد بشرم الشيخ، الخميس: "المطارات المصرية مستعدة لاستقبال الرحلات الروسية في أي وقت وموعد عودة الرحلات يحدده الجانب الروسي فقط".

وأشار فتحي إلى أن جميع متطلبات الجانب الروسي تم تنفيذها وفقًا لرغبتهم، وقال إن تلك المتطلبات إضافية ولا تعنى وجود قصر أو تقصير فيما يتعلق بالمنظومة الأمنية، بدليل أن هناك رحلات تصل وتقلع من الدول الأوربية والأمريكية ولم تطلب هذه التدابير.

وتابع فتحي: "لكل دولة الحق في طلب أي إجراء إضافي يتماشى مع سياستها، وفق ما هو مطروح لديها من تدابير، هناك مطالب لكل دولة تحمي بها مصالحها ورعاياها، ونحن قمنا بتلبية جميع طلبات الجانب الروسي نظرًا لعمق العلاقة بين البلدين".

وقال فتحي إن الدول قد تزيد من إجراءاتها ومتطلباتها الأمنية وفق ظرف الحال من زمان ومكان، وبحسب وضعها الدولي وسياستها، وهذا ليس معناه وجود قصر في المنظومة الأمنية المصرية بدليل أن ورحلاتها كانت تعمل من قبل حادث سقوط طائرتها في سيناء.

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مصراوي Masrawy

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