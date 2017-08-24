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بالصور.. مدير أمن دمياط يتفقد إدارة الحماية المدنية

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مصراوي Masrawy

بالصور.. مدير أمن دمياط يتفقد إدارة الحماية المدنية

07:36 م الخميس 24 أغسطس 2017

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مصرع شرطي على يد مجهول قرب كنيسة بالمنيا.. والأمن: جار تفريغ الكاميرات

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مصرع شرطي على يد مجهول قرب كنيسة بالمنيا.. والأمن: جار تفريغ الكاميرات

دمياط - محمد إبراهيم:

تفقد اللواء إيهاب خيرت مساعد وزير الداخلية ومدير أمن دمياط، إدارة الحماية المدنية بالمحافظة، اليوم الخميس، في زيارة مفاجئة، مؤكدًا على ضرورة التدريب والإعداد الجيد والجاهزية باستمرار لمواجهة أية أزمات.

والتقى مدير أمن دمياط بالضباط والأفراد، وأكد أن الإعداد الجيد والتدريب والجاهزية باستمرار هي السبيل الوحيد لتوفير سرعة الاستجابة والسيطرة على الوضع الميداني، كما شاهد تنفيذ عدة بيانات عملية على الطبيعة لأقسام (الإطفاء – المفرقعات - الإنقاذ النهري) تناولت كيفية التعامل مع الأزمات التي قد تحدث، وسرعة الاستجابة وكيفية التعامل بحرفية عالية وسرعة فائقة مع الحادث.

وشدد على أهمية الوقوف باستمرار على صلاحية المعدات والتجهيزات، والتأكد من كفاءتها والتدريب باستمرار على كيفية استخدامها إلى جانب أهمية السرعة والكفاءة والعمل بروح الفريق.

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