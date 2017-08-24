شريف فتحي: ملف طائرة باريس في النيابة العامة.. والوزارة استشارية فقط

كتب- طه عبيد:

قال شريف فتحي وزير الطيران المدني، إن ملف الطائرة المصرية التي سقطت في مياه البحر الأبيض المتوسط، لدى قدومها من باريس في النيابة العامة، حيث تجري تحقيقاتها لمعرفة أسباب وملابسات الحادث.

وأضاف الوزير، خلال لقائه بمحرري الطيران عقب اختتام المؤتمر الوزاري الإقليمى لأمن الطيران المدني، الذي عقد بشرم الشيخ، اليوم الخميس- "وزارة الطيران المدني بجميع أجهزتها ولجانها أصبحت جهة استشارية وفنية للنيابة العامة".

وأشار فتحي إلى أن وزارة الطيران ليست الجهة المناطة بالتحقيق في أسباب وملابسات الحادث، ولا حتى الإعلان عنه، وأنه فور انتهاء التحقيقات سوف تعلن النيابة عن كل التفاصيل؛ لأنها جهة الاختصاص.

ونفى الوزير ما تردد عن حفظ التحقيق في ملف الطائرة المصرية المنكوبة، وقال إن النيابة العامة تستند إلى أدلة وتقارير من جهات عدة، وأعتقد أنه ليس هناك أي حادث طائرة، تم الإعلان عن تفاصيله قبل عام ونصف أو عامين على الأقل.