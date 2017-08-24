صلاح في مجموعة سهلة بدوري أبطال أوروبا

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أوقعت قرعة دوري الأبطال التي تقام في موناكو،نادي ليفربول والذي يُضم الدولي المصري محمد صلاح في مواجهة اشبيلية وسبارتاك موسكو وماريبور السلوفيني.

يُذكر أن معايير الاتحاد الأوروبي تتضمن ألا يتواجد فريقين من نفس الاتحاد المحلي في نفس المجموعة، كما تم ابعاد أندية أوكرانيا وروسيا عن المواجهة في دور المجموعات بسبب المشاكل بين البلدين.

وتُقام مباريات دور المجموعات في الفترة من 12 سبتمبر وحتى الـ 5 من ديسمبر.

يُذكر أن «صلاح» قد غاب عن دوري الأبطال في الموسم الماضي بسبب خروج روما من الدور التمهيدي،فيما غاب ليفربول عن البطول لسنوات طويلة.