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الجيش اليمني يقتل 5 عناصر من الحوثيين في محافظة شبوة

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مصراوي Masrawy

الجيش اليمني يقتل 5 عناصر من الحوثيين في محافظة شبوة

07:11 م الخميس 24 أغسطس 2017

الجيش اليمني يقتل 5 عناصر من الحوثيين في محافظة شبوة

الجيش اليمني - ارشيفية

عدن - (أ ش أ)تمكنت القوات اليمنية اليوم الخميس من إحباط هجمات لعناصر ميليشيا الحوثي وصالح الإنقلابية على مواقع الجيش اليمني في قرن الصفراء بمحافظة شبوة.ونقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) عن مصدر عسكري قوله إن قوات اللواء 21 ميكا تصدت لهجوم شنته عناصر مليشيا الحوثي على مواقع الجيش في قرن الصفراء ، ما أسفر عن مقتل 5 مسلحين من ميليشيا الحوثي وإصابة آخرين ، بالإضافة الى تكبيدهم خسائر فادحة في المعدات.وتشهد الجبهة الشرقية من بيحان لليوم الثالث على التوالي معارك ضارية بين الجيش اليمني والمقاومة الشعبية من جهة والميليشيا الإنقلابية من جهة أخرى.

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