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رئيس الحكومة الليبية المؤقتة ينعي شهداء هجوم بوابة "الفقها"

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مصراوي Masrawy

رئيس الليبية المؤقتة ينعي شهداء هجوم بوابة "الفقها"

07:05 م الخميس 24 أغسطس 2017

رئيس الحكومة الليبية المؤقتة عبدالله الثني

البيضاء - (أ ش أ):

نعى رئيس الحكومة الليبية المؤقتة عبدالله الثني شهداء الهجوم الإرهابي الغادر على بوابة الفقها جنوب البلاد ما أدى إلى مقتل 11 شخصا.

وذكر مكتب إعلام الحكومة الليبية المؤقتة أن الثني أكد وقوف الحكومة إلى جانب القوات المسلحة حتى القضاء على الإرهاب والإرهابيين.

يشار إلى أن هجوما إرهابيًا وقع صباح أمس الأربعاء تبناه مايعرف بتنظيم الدولة الإرهابي "داعش" على بوابة الفقها على طريق سوكنة الجفرة أسفر عن استشهاد 9 عسكريين ومدنيين اثنين وإعطاب وإحراق عدد من الآليات والسيارات.

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مصراوي Masrawy

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