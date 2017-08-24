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القبض على فتاة على صلة بمقتل مسؤول انتخابي بارز في كينيا

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مصراوي Masrawy

القبض على فتاة على صلة بمقتل مسؤول انتخابي بارز في كينيا

07:04 م الخميس 24 أغسطس 2017

القبض على فتاة على صلة بمقتل مسؤول انتخابي بارز في كينيا

السلطات الكينية - أرشيفية

نيروبي - (أ ش أ)

ألقت السلطات الكينية ، اليوم الخميس ، القبض على فتاة تبلغ من العمر 17 عامًا ، على صلة بمقتل كريس مساندو رئيس قسم تكنولوجيا المعلومات في لجنة الانتخابات الكينية.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن هاتف الفتاة الجوال اسُتخدم في إرسال تهديدات.

ومساندو كان الرجل الثاني في قسم المعلوماتية في لجنة الانتخابات ومسؤولاً عن نظام لتعريف الناخبين إلكترونيا وإحصاء الأصوات الذي اعتبر أساسيا لتجنب حصول عمليات تزوير.

وقبل انتخابات 8 أغسطس الرئاسية يستقطب النظام الإلكتروني للانتخابات اهتمام الكينيين ، لأن تعطل هذا النظام عام 2013 أدى إلى توجيه المعارضة اتهاماً إلى اللجنة بتزوير الانتخاب.

وعين مساندو رئيسا بالوكالة لقسم المعلوماتية في اللجنة الانتخابية في مايو الماضي بعد تعليق مهام مديرها لمدة 30 يوما لإخفاقه في الامتثال لطلبات مدققي .

وأعلنت مفوضية الانتخابات الكينية ، منذ أسبوعين ، فوز الرئيس المنتهية ولايته أوهورو كينياتا بولاية ثانية بعد حصوله على 54.27 % من الأصوات في الانتخابات الرئاسية ، مقابل 44.47% لمنافسه رايلا أودينجا ، وكانت المعارضة قد أعلنت في وقت سابق رفضها النتائج بزعم وقوع "تزوير كبير".

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مصراوي Masrawy

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