وزير الطيران: مصر ضمن أفضل 20 دولة في مجال تأمين المطارات

شرم الشيخ- (أ ش أ):

أكد وزير الطيران المدني شريف فتحي، أن مصر من بين أفضل 20 دولة في تأمين المطارات، وحصلت على معدلات تفوق المعدلات العالمية في السلامة الجوية، وهو ما يعد نموذجا لالتزام مصر ووزارة الطيران المدني بتطبيق تلك المعايير.

وقال وزير الطيران المدني، في تصريحات صحفية الخميس، إن أهم أهداف المؤتمر الوزاري الإقليمي لأمن الطيران في إفريقيا والشرق الأوسط، هو وضع خارطة طريق لتطبيق الخطة العالمية لأمن الطيران "GASeP"، والتي تم اعتمادها في اجتماع الجمعية العمومية رقم 39 للمنظمة الدولية للطيران المدني (الإيكاو) العام الماضي، لتعزيز فاعلية أمن الطيران العالمي وتحسين التنفيذ العملي لتدابير أمن الطيران الوقائية.

وأضاف وزير الطيران المدني، أنه تم إعداد وثيقة يقر فيها الوزراء المشاركين نقاط للتركيز عليها في إطار الخطة العالمية لأمن الطيران، حيث تم الاتفاق على 6 بنود ولكل دولة أهداف أخرى أكثر دقة وقابلية للقياس تسعى لتحقيقها وتندرج تحت كل بند من البنود الستة.

وأضاف أن الأمن والسلامة لها معايير دولية يجب الالتزام بها، مشيرا إلى أن وضع مصر ضمن أفضل 20 دولة جاء وفقا للتدقيق الذي قامت به منظمة "الإيكاو" على سلطة الطيران المدني في مجال السلامة الجوية. ​