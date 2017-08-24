الرئيس الفلسطيني يتلقى اتصالاً هاتفيًا من وزير خارجية السعودية
الرئيس الفلسطيني يتلقى اتصالاً هاتفيًا من وزير خارجية السعودية
07:00 م الخميس 24 أغسطس 2017
محمود عباس
رام الله - (أ ش أ):
تلقى الرئيس الفلسطينى محمود عباس، اليوم الخميس، اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية السعودي عادل الجبير.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن الجبير أطلع الرئيس الفلسطينى -خلال الاتصال- على نتائج اجتماعاته مع الوفد الأمريكي الخاص بعملية السلام الذي يقوم بجولة في المنطقة.
وأوضحت الوكالة أن الرئيس عباس قدم الشكر للجبير على الدور المهم الذي تقوم به السعودية في المنطقة، خاصة ما يتعلق بدعم الشعب الفلسطيني على المستوى السياسي ومختلف المجالات.
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