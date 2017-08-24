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"داعش" يقصف مدينة الرطبة العراقية بـ6 قذائف هاون

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مصراوي Masrawy

"داعش" يقصف مدينة الرطبة العراقية بـ6 قذائف هاون

06:37 م الخميس 24 أغسطس 2017

ارشيفية

بغداد - (أ ش أ):

أعلن مصدر أمني عراقي أن تنظيم (داعش) الإرهابيي أطلق ستة قذائف هاون على مدينة الرطبة في محافظة الأنبار حيث سقطت على أماكن متفرقة من المدينة.

وقال المصدر - في تصريح خاص لقناة (السومرية نيوز) اليوم الخميس - إن القصف لم يسفر عنه أية خسائر بشرية بين صفوف المدنيين أو الأجهزة الأمنية في المدينة.

يذكر أن (داعش) يقصف بين الحين والآخر مدينة الرطبة بقذائف هاون غالبا ما توقع خسائر بين صفوف المدنيين والأجهزة الأمنية.

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مصراوي Masrawy

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