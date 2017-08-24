التموين تضبط 203 محلات عرضت تخفيضات وهمية بـ«الأوكازيون الصيفي»

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

استعرض الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية تقريرا عن موقف «الأوكازيون الصيفي» بعد 10 أيام من بدء فترة التخفيضات.

ووجه وزيرالتموين باستمرار الحملات الرقابية لمتابعة الأسواق والمحلات المشاركة في الأوكازيون للتأكد من التزامها بشروط الانضمام لفترة الأوكازيون وأهمها إعلان السعر قبل وبعد التخفيض.

وذكرت وزارة التموين في بيان لها اليوم الخميس أن التقرير الذي استعرضه مصيلحي كشف ارتفاع عدد المحلات المشاركة في الأوكازيون بنسبة تزيد عن 200% لتسجل 2614 محلا مقابل 862 تقدموا فى منتصف أغسطس الحالي.

ورصد التقرير 272 مخالفة، منها 64 مخالفة لعدم وجود تصريح رسمي بالاشتراك في الأوكازيون و203 مخالفات لمحلات أعلنت عن أوكازيون وهمي و5 مخالفات لعدم استخدم اللغة العربية في الإعلان عن الأسعار.

شاهد أيضا

وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية منتصف أغسطس الحالي عن بدء الأوكازيون الصيفي» لجميع أنواع الملابس والسلع لمدة شهر، بالتنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية.

ومن المتوقع أن يصل عدد المشاركين فى «الأوكازيون» من ألفين إلى 3 آلاف شركة وتاجر من القطاعين العام والخاص، بنسبة تخفيضات فى الأسعار ما بين 5% إلى 50%، لتشجيع المواطنين على الخروج للتسوق وتنشيط حركة الأسواق.