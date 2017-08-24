​برلماني يطالب باستغلال مؤتمر الطيران العالمي في الترويج لمصر خارجيًا

كتب- أحمد علي:

قال النائب عبد العزيز الصفتي، عضو لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، إن اختيار مصر من قبل المنظمة العالمية للطيران المدني "الأيكاو"، لإقامة المؤتمر الوزاري الاقليمى لأمن الطيران المدنى بإفريقيا والشرق الأوسط يؤكد الجهود الكبيرة التي قامت بها مصر في مجال تأمين المطارات المصرية، خاصة بعد حادث الطائرة الروسية الذي يلقي بظلاله حتى الآن علي السياحة الروسية لمصر.

وأشار الصفتي إلى ضرورة استغلال هذا الحدث العالمي في إيصال رسالة للعالم كله بأن المطارات المصرية آمنة وفقاَ للمعايير العالمية.

وأوضح النائب أن اختيار مدينة "السلام" شرم الشيخ لعقد هذا المؤتمر جاء لاعتبارها من أهم المقاصد السياحية في العالم ولتشجيع سياحة المؤتمرات.