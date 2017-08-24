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​الإسكان: أسعار الوحدات السكنية بالعاصمة الإدارية ستزيد عن المدن الجديدة الأخرى

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مصراوي Masrawy

​الإسكان: الوحدات السكنية بالعاصمة الإدارية ستزيد عن المدن الجديدة الأخرى

05:16 م الخميس 24 أغسطس 2017

​الإسكان: أسعار الوحدات السكنية بالعاصمة الإدارية ستزيد عن المدن الجديدة الأخرى

كتبت- عايدة رضوان:

قال المهندس عبد المطلب عمارة، نائب وزير الإسكان لشؤون تطوير المدن الجديدة، إن هيئة المجتمعات العمرانية لا تهدف للربح، مشيرًا إلى أنه من المقرر تحديد أسعار الواحدت السكنية بالعاصمة الإدارة الجديدة وفقًا للتكلفة الإنشائية.

ولفت عمارة، في تصريحات على هامش جولة وزير الإسكان الدكتور مصطفى مدبولي، لتفقد التشطيبات النهائية بالوحدات السكنية بالعاصمة الإدارية الجديدة، إلى أن أسعار الوحدات سوف تشهد ارتفاعًا نسبياً مقارنةً بالوحدات الأخرى نظرًا لإدخال الغاز، نظرًا لأنه عادةً ما كان يتم توفير الغاز عقب تسليم وتسكين الوحدات.

وأعلن نائب وزير الإسكان لشؤون تطوير المدن الجديدة، أنه تم الانتهاء من 70% من البنية التحتية الخاصة بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من خدمات المياه والصرف الصحي والكهرباء والغاز بنسبة تصل إلى 70%.

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