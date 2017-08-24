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«الطرق والكبارى» تنتهي من 38 كوبريا و24 نفقا في طريق شبرا الحر

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«الطرق والكبارى» تنتهي من 38 كوبريا و24 نفقا في طريق شبرا الحر «الطرق والكبارى» تنتهي من 38 كوبريا و24 نفقا في طريق شبرا الحر

التحرير

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أعلن اللواء مهندس عادل ترك، رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري الانتهاء من تنفيذ الأعمال الصناعية بطريق شبرا بنها الحر، والبالغ عددها 62 عملا صناعيا بواقع 38 كوبريا و24 نفقا.

وأضاف أيضا أنه تم الانتهاء من أعمال الجسر الترابى وأعمال طبقة الأساس وجار الانتهاء من طبقات الأسفلت للطريق، وخاصة بعد تكثيف العمل خلال الأسابيع الأخيرة وفقا لتوجيهات الدكتور هشام عرفات وزير النقل.

وأكد ترك أن طريق شبرا بنها الحر عمل إنشائي ضخم، حيث تم استخدام 15 مليون متر مكعب من الأتربة -والتي تمثل ثلث الأتربة المستخدمة في إنشاء السد العالي- في إنشاء الجسر الترابى لمسار الطريق  

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و460 ألف متر مكعب من كميات الخرسانة المسلحة و84 ألف طن حديد تسليح و12 كم أنفاقا لتسهيل الرى (مراوى خرسانية) للحفاظ على الرقعة الزراعية وأيضا 2600 متر طولى لتغطية مصارف وبرابخ  كما بلغ مجموع أطوال الخوازيق المستخدمة لإنشاء الكبارى، 70 ألف متر طولي.

وأضاف ترك أن الطريق سيتم فتحه تجريبيا خلال الأيام القليلة المقبلة فور الانتهاء من أعمال التشطيبات النهائية والجارى العمل للانتهاء منها كمراحل طبقة الرصف النهائية والدهانات الأرضية والحواجز الخرسانية وأعمال تأمين سلامة المرور.

 

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التحرير

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