​إعلان نتيجة امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة بنسبة نجاح 87.1%

كتبت- ياسمين محمد:

قال أحمد خيرى المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الدكتور طارق شوقي وزير التعليم اعتمد نتيجة امتحان الدور الثاني لامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2016/2017، اليوم الخميس.

وقال الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحانات الثانوية العامة، إن النسبة المئوية للنجاح بالدور الثاني بلغت 87.1%.

وبالنسبة لإحصاءات النتيجة، أوضح حجازي أن عدد الطلاب الذين تقدموا للامتحان 133.145 طالب وطالبة، منهم 62.038 طالبًا، و 71.107 طالبة.

وأشار إلى أن إجمالي الذين اجتازوا الامتحانات بنجاح بلغ 113.877 طالبًا وطالبة.

وبالنسبة للطلاب المكفوفين، أعلن حجازي أن النسبة المئوية للنجاح في الدور الثاني بلغت 88.9%.

وأكد حجازي أن النتيجة ستكون متاحة على الموقع الالكترونى للوزارة اليوم الخميس في تمام الساعة الثامنة مساءً.

وقد صرح خالد عبد الحكم مدير عام الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس عام الامتحان أن التقدم لتظلمات الدور الثاني سوف يبدأ اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 27/8/2017، ولمدة 15 يومًا.

يذكر أن امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة انتهت أول امس الثلاثاء، وكان عبد الحكم قد صرح بإعلان النتيجة مطلع الأسبوع المقبل.