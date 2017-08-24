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تأجيل محاكمة 16 متهمًا في قضية "الخلافات الثأرية بالصف" لـ18 أكتوبر

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مصراوي Masrawy

تأجيل محاكمة 16 متهمًا في قضية "الخلافات الثأرية بالصف" لـ18 أكتوبر

04:35 م الخميس 24 أغسطس 2017

كتب - عمرو علي:

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الخميس، تأجيل إعادة محاكمة 16 متهماً في اتهامهم بقضية "الخلافات الثأرية بالصف" التي أسفرت عن مقتل اثنين وإصابة 8 آخرين، لجلسة 18 أكتوبر المقبل.

وجاء قرار التأجيل لضم الحكم الغيابي الصادر ضد المتهمين لأوراق الدعوى.

البداية كانت في 2013 عندما تلقى مركز شرطة الصف بلاغاً بتجدد الاشتباكات بين عائلتي علام وأبو منصور بدائرة مركز شرطة الصف، وبالمعاينة تبين قيام أحد أشخاص عائلة علام بإطلاق النيران على شخص بعائلة أبو منصور بقصد الأخذ بالثأر عقب وفاة شخص في العائلة الأولى، الأمر الذي دفع عائلة أبو منصور بالتوجه لمنازل عائلة علام وإشعال الحرائق فى مزارعهم ومنازلهم، الأمر الذى ترتب عليه إصابة ثمانية أشخاص بينهم أطفال وسيدات.

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