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رسميًا.. مانشستر يونايتد يجدد عقد السلطان

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رسميًا.. مانشستر يونايتد يجدد عقد السلطان رسميًا.. مانشستر يونايتد يجدد عقد السلطان

التحرير

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أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، اليوم الخميس، عن تجديد تعاقده رسميًا مع المهاجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، وذلك حسبما أفاد النادي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

ولعب إبرا مع مانشستر يونايتد لمدة عام واحد فقط الموسم الماضي، قبل أن يتعرض في شهر إبريل الماضي إلى إصابة قوية في ركبته حرمته من تجديد تعاقده مع الشياطين الحمر. 

وسجل السلطان مع مانشستر يونايتد خلال العام الماضي، 28 هدفًا وصنع 9 آخرين، في 46 مباراة، وأحرز ثلاث بطولات (الدوري الأوروبي "يوروبا ليج" - كأس الدرع الخيرية - كأس رابطة الأندية المحترفة الإنجليزية).

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وكانت قد بدأت شركة «أديداس» طرح قمصان زلاتان إبراهيموفيتش عبر موقعها، وسيرتدي السويدي رقم (10).

شاهد الرابحين والخاسرين من عودة إبراهيموفيتش من جديد لصفوف مانشستر يونايتد. (طالع التفاصيل)

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التحرير

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