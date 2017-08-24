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17 نقطة لذبح الأضاحي مجانا في الإسماعيلية

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مصراوي Masrawy

17 نقطة لذبح الأضاحي مجانا في الإسماعيلية

04:00 م الخميس 24 أغسطس 2017

17 نقطة لذبح الأضاحي مجانا في الإسماعيلية

يس طاهر محافظ الإسماعيلية

الإسماعيلية_انجي هيبة:

عقد اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، اليوم الخميس، اجتماعًا طارئًا بحضور مديري العموم لمديريات والتجارة الداخلية وشرطة التموين والطب البيطري والزراعة وعدد من القيادات التنفيذية لمتابعة اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة بجميع الأجهزة التنفيذية والخدمية بمختلف قطاعات المحافظة وتوابعها استعدادًا لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

وخلال الاجتماع، قال المحافظ إنه رفع درجة الاستعداد القصوى وحالة الطوارئ، بمختلف مديريات الخدمات والوحدات المحلية بجميع مستوياتها.

وأضاف المحافظ أنه تقرر فتح جميع مجازر المحافظة للجمهور مجانًا طوال أيام العيد لذبح الأضاحي تحت الإشراف الطبي البيطري الكامل، بالإضافة إلى تجهيز وإعداد 17 نقطة مجهزة للذبيح المجاني للأضاحي موزعة على أحياء مدينة الإسماعيلية الثلاثة ومزودة بطبيب بيطري بكل نقطة للكشف عن الأضحية.

وأشار المحافظ إلى أنه تقرر حظر ومنع إقامة أب تجمعات لبيع الأضاحي الحية في غير الأماكن المخصصة لها من أجل الحفاظ على البيئة والنظافة العامة مع الأخذ في الاعتبار تكثيف أعمال النظافة العامة بجميع قطاعات المحافظة وتوابعها ورفع وإزالة جميع تراكمات القمامة والمخلفات أولًا بأول.

وأكد المحافظ أنه لن يسمح بأي حال من الأحوال بالتلاعب بقوت المواطنيين أو المساس بأسعار السلع خلال فترة العيد كما أنه لن يسمح بافتعال أو خلق أي شكل من أشكال الأزمة.

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